Супрун розповіла про делікатну проблему зі здоров'ям й пояснила, як з нею боротися



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При закрепах потрібно їсти більше овочів, пити багато води та займатися фізичними вправами, зменшити споживання солодощів, кави й алкоголю - Супрун

Брак фізичної активності, обмеження калорій та нестача клітковини у раціоні призводять до закрепів - екскерівниця МОЗ

Колишня керівниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про закрепи й пояснила, як з ними боротися.

На своїй сторінці у Facebook вона пояснила, що закреп — це клінічний діагноз, що ставлять у разі неповного випорожнення, складнощів із випорожненням, чи обох симптомів.

У пацієнтів із закрепами часто бувають й інші симптоми: ущільнення калових мас, здуття і біль в животі. Дефекація може бути нормальною (принаймні, тричі на тиждень чи навіть щодня), але закрепи все одно присутні.

У разі хронічних закрепів таке триває принаймні три місяці. Закрепи поділяють на первинні (функціональні) і вторинні.

Первинні — це коли причина в раціоні, роботі здорового загалом кишківника чи зневодненні, або порушенні режиму.

За вторинними закрепами стоять інші хвороби, психосоціальні проблеми чи прийом лікарських препаратів. Закрепи притаманні передусім людям старшого віку, жінкам і дітям. В кожної із цих категорій свої причини і прояви.

Здорових чоловіків середнього віку досить успішно захищає від закрепів тестостерон.

Супрун перерахувала фактори ризику появи закрепів, крім віку і статі:

Брак фізичної активності

Суворе обмеження калорій

Нестача клітковини в раціоні

Значний прийом ліків, особливо діуретиків, алюмінієвмісних антацидів (препаратів для зниження кислотності шлунку) антидепресантів, опіатів, спазмолітиків, антиконвульсантів, препаратів заліза.

Життя в сільській місцевості та холодному кліматі

Закрепи стаються в подорожах, коли збиваються звичні години підйому, туалету, прийому їжі, і буває зневоднення та неможливість потрапити до вбиральні одразу, як закортіло

Сильний стрес, дискомфорт

«Загальний підхід до подолання функціональних закрепів такий: добитися полегшення клізмою чи супозиторіями, приймати послаблювальні і збільшувати споживання клітковини. При хронічних закрепах потрібно звернути увагу на тривожні сигнали, аби вчасно виявити і вилікувати, приміром, рак кишківника чи недостатність в роботі щитоподібної залози», - наголосила колишня очільниця МОЗ.

При закрепах потрібно їсти більше овочів, пити багато води та займатися фізичними вправами, зменшити споживання солодощів, кави й алкоголю.

«Хоча у випадку кави буває протилежне — кава може стимулювати перистальтику сигмоподібної кишки, тому багатьом людям це навпаки «допомагає», - додала Супрун.

Інколи закрепи викликані іншими медичними станами. Вторинні закрепи бувають з низки причин. Ось найпоширеніші з них:

Ліки: антациди, добавки заліза, опіати, психолітики, діуретики, трициклічні антидепресанти (зараз вони рідкість)

Цереброваскулярна хвороба

Депресія

Діабет

Синдром подразненого кишківника

Гіпотироїдизм

Менш поширеними причинами є брак магнію чи калію, надлишок кальцію, різні форми деменції, пухлини кишківника чи яєчників, тріщини кишківника, множинний склероз, автономні нейропатії, мала рухливість/інвалідність, чи пошкодження спинного мозку.

«В цьому випадку мало харчуватися висівками — треба усувати головну причину, чи не давати їй погіршуватися. За протоколом, якщо регулярно живіт болить, то ваш сімейний лікар має направити вас до гастроентеролога. Біль в животі може бути симптомом синдрому подразненого кишківника. Багато хто боїться йти до гастроентеролога, бо цей лікар може призначити колоноскопію», - наголосила колишня в.о. глави МОЗ.

Супрун назвала прості способи боротьби із закрепами: