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    Здоров'я

    Супрун розповіла про делікатну проблему зі здоров'ям й пояснила, як з нею боротися

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    При закрепах потрібно їсти більше овочів, пити багато води та займатися фізичними вправами, зменшити споживання солодощів, кави й алкоголю - Супрун - Супрун розповіла про делікатну проблему зі здоров'ям й пояснила, як з нею боротися
    При закрепах потрібно їсти більше овочів, пити багато води та займатися фізичними вправами, зменшити споживання солодощів, кави й алкоголю - Супрун

    Брак фізичної активності, обмеження калорій та нестача клітковини у раціоні призводять до закрепів - екскерівниця МОЗ

    Колишня керівниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про закрепи й пояснила, як з ними боротися.

    На своїй сторінці у Facebook вона пояснила, що закреп — це клінічний діагноз, що ставлять у разі неповного випорожнення, складнощів із випорожненням, чи обох симптомів.

    У пацієнтів із закрепами часто бувають й інші симптоми: ущільнення калових мас, здуття і біль в животі. Дефекація може бути нормальною (принаймні, тричі на тиждень чи навіть щодня), але закрепи все одно присутні.

    У разі хронічних закрепів таке триває принаймні три місяці.  Закрепи поділяють на первинні (функціональні) і вторинні.

    Первинні — це коли причина в раціоні, роботі здорового загалом кишківника чи зневодненні, або порушенні режиму.

    За вторинними закрепами стоять інші хвороби, психосоціальні проблеми чи прийом лікарських препаратів. Закрепи притаманні передусім людям старшого віку, жінкам і дітям. В кожної із цих категорій свої причини і прояви.

    Здорових чоловіків середнього віку досить успішно захищає від закрепів тестостерон.

    Супрун перерахувала фактори ризику появи закрепів, крім віку і статі:

    • Брак фізичної активності
    • Суворе обмеження калорій
    • Нестача клітковини в раціоні
    • Значний прийом ліків, особливо діуретиків, алюмінієвмісних антацидів (препаратів для зниження кислотності шлунку) антидепресантів, опіатів, спазмолітиків, антиконвульсантів, препаратів заліза.
    • Життя в сільській місцевості та холодному кліматі
    • Закрепи стаються в подорожах, коли збиваються звичні години підйому, туалету, прийому їжі, і буває зневоднення та неможливість потрапити до вбиральні одразу, як закортіло
    • Сильний стрес, дискомфорт

    «Загальний підхід до подолання функціональних закрепів такий: добитися полегшення клізмою чи супозиторіями, приймати послаблювальні і збільшувати споживання клітковини. При хронічних закрепах потрібно звернути увагу на тривожні сигнали, аби вчасно виявити і вилікувати, приміром, рак кишківника чи недостатність в роботі щитоподібної залози», - наголосила колишня очільниця МОЗ.

    При закрепах потрібно їсти більше овочів, пити багато води та займатися фізичними вправами, зменшити споживання солодощів, кави й алкоголю.

    «Хоча у випадку кави буває протилежне — кава може стимулювати перистальтику сигмоподібної кишки, тому багатьом людям це навпаки «допомагає», - додала Супрун.

    Інколи закрепи викликані іншими медичними станами. Вторинні закрепи бувають з низки причин. Ось найпоширеніші з них:

    • Ліки: антациди, добавки заліза, опіати, психолітики, діуретики, трициклічні антидепресанти (зараз вони рідкість)
    • Цереброваскулярна хвороба
    • Депресія
    • Діабет
    • Синдром подразненого кишківника
    • Гіпотироїдизм
    • Менш поширеними причинами є брак магнію чи калію, надлишок кальцію, різні форми деменції, пухлини кишківника чи яєчників, тріщини кишківника, множинний склероз, автономні нейропатії, мала рухливість/інвалідність, чи пошкодження спинного мозку.

    «В цьому випадку мало харчуватися висівками — треба усувати головну причину, чи не давати їй погіршуватися. За протоколом, якщо регулярно живіт болить, то ваш сімейний лікар має направити вас до гастроентеролога. Біль в животі може бути симптомом синдрому подразненого кишківника. Багато хто боїться йти до гастроентеролога, бо цей лікар може призначити колоноскопію», - наголосила колишня в.о. глави МОЗ.

    Супрун назвала прості способи боротьби із закрепами:

    • Ідіть до туалету одразу, як прокинетеся, чи після їжі.
    • Якщо тіло кличе вас до вбиральні — мерщій. В цей момент якщо стриматися, то все може «позлипатися» і ущільнитися.
    • Найкраще положення — коли коліна вищі за стегна. Чемні британські протоколи радять тримати у вбиральні ослінчика.
    • Якщо ви мало рухаєтеся, те саме відбувається і з вашим кишківником. І тут ми вкотре нагадаємо про важливість фізичної активності.
    • Їжте цільнозернові злаки, овочі та фрукти, багаті на клітковину. Ні, пюре на молоці з огірками ґайдлайни чомусь не радять. Кількість клітковини в раціоні слід збільшувати поступово, і досягнути 18-30 грамів на добу. Покращення настане упродовж чотирьох тижнів.
    • Пийте достатньо води. Зневоднення призводить до закрепів. Втім, навіть якщо пити, коли хочеться (чи за режимом в разі дітей і літніх людей), закрепи все одно можуть бути з інших причин.
    • Їжте фрукти чи сухофрукти, що містять сорбітол. Це природне послаблювальне. Сорбітолу багато в яблуках, персиках, фініках і чорносливі.
    • Нагадаємо, Супрун прокоментувала інформацію про ризик отруєння забрудненим повітрям в Україні
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