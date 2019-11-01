Супрун розповіла про делікатну проблему зі здоров'ям й пояснила, як з нею боротися
Брак фізичної активності, обмеження калорій та нестача клітковини у раціоні призводять до закрепів - екскерівниця МОЗ
Колишня керівниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про закрепи й пояснила, як з ними боротися.
На своїй сторінці у Facebook вона пояснила, що закреп — це клінічний діагноз, що ставлять у разі неповного випорожнення, складнощів із випорожненням, чи обох симптомів.
У пацієнтів із закрепами часто бувають й інші симптоми: ущільнення калових мас, здуття і біль в животі. Дефекація може бути нормальною (принаймні, тричі на тиждень чи навіть щодня), але закрепи все одно присутні.
У разі хронічних закрепів таке триває принаймні три місяці. Закрепи поділяють на первинні (функціональні) і вторинні.
Первинні — це коли причина в раціоні, роботі здорового загалом кишківника чи зневодненні, або порушенні режиму.
За вторинними закрепами стоять інші хвороби, психосоціальні проблеми чи прийом лікарських препаратів. Закрепи притаманні передусім людям старшого віку, жінкам і дітям. В кожної із цих категорій свої причини і прояви.
Здорових чоловіків середнього віку досить успішно захищає від закрепів тестостерон.
Супрун перерахувала фактори ризику появи закрепів, крім віку і статі:
- Брак фізичної активності
- Суворе обмеження калорій
- Нестача клітковини в раціоні
- Значний прийом ліків, особливо діуретиків, алюмінієвмісних антацидів (препаратів для зниження кислотності шлунку) антидепресантів, опіатів, спазмолітиків, антиконвульсантів, препаратів заліза.
- Життя в сільській місцевості та холодному кліматі
- Закрепи стаються в подорожах, коли збиваються звичні години підйому, туалету, прийому їжі, і буває зневоднення та неможливість потрапити до вбиральні одразу, як закортіло
- Сильний стрес, дискомфорт
«Загальний підхід до подолання функціональних закрепів такий: добитися полегшення клізмою чи супозиторіями, приймати послаблювальні і збільшувати споживання клітковини. При хронічних закрепах потрібно звернути увагу на тривожні сигнали, аби вчасно виявити і вилікувати, приміром, рак кишківника чи недостатність в роботі щитоподібної залози», - наголосила колишня очільниця МОЗ.
При закрепах потрібно їсти більше овочів, пити багато води та займатися фізичними вправами, зменшити споживання солодощів, кави й алкоголю.
«Хоча у випадку кави буває протилежне — кава може стимулювати перистальтику сигмоподібної кишки, тому багатьом людям це навпаки «допомагає», - додала Супрун.
Інколи закрепи викликані іншими медичними станами. Вторинні закрепи бувають з низки причин. Ось найпоширеніші з них:
- Ліки: антациди, добавки заліза, опіати, психолітики, діуретики, трициклічні антидепресанти (зараз вони рідкість)
- Цереброваскулярна хвороба
- Депресія
- Діабет
- Синдром подразненого кишківника
- Гіпотироїдизм
- Менш поширеними причинами є брак магнію чи калію, надлишок кальцію, різні форми деменції, пухлини кишківника чи яєчників, тріщини кишківника, множинний склероз, автономні нейропатії, мала рухливість/інвалідність, чи пошкодження спинного мозку.
«В цьому випадку мало харчуватися висівками — треба усувати головну причину, чи не давати їй погіршуватися. За протоколом, якщо регулярно живіт болить, то ваш сімейний лікар має направити вас до гастроентеролога. Біль в животі може бути симптомом синдрому подразненого кишківника. Багато хто боїться йти до гастроентеролога, бо цей лікар може призначити колоноскопію», - наголосила колишня в.о. глави МОЗ.
Супрун назвала прості способи боротьби із закрепами:
- Ідіть до туалету одразу, як прокинетеся, чи після їжі.
- Якщо тіло кличе вас до вбиральні — мерщій. В цей момент якщо стриматися, то все може «позлипатися» і ущільнитися.
- Найкраще положення — коли коліна вищі за стегна. Чемні британські протоколи радять тримати у вбиральні ослінчика.
- Якщо ви мало рухаєтеся, те саме відбувається і з вашим кишківником. І тут ми вкотре нагадаємо про важливість фізичної активності.
- Їжте цільнозернові злаки, овочі та фрукти, багаті на клітковину. Ні, пюре на молоці з огірками ґайдлайни чомусь не радять. Кількість клітковини в раціоні слід збільшувати поступово, і досягнути 18-30 грамів на добу. Покращення настане упродовж чотирьох тижнів.
- Пийте достатньо води. Зневоднення призводить до закрепів. Втім, навіть якщо пити, коли хочеться (чи за режимом в разі дітей і літніх людей), закрепи все одно можуть бути з інших причин.
- Їжте фрукти чи сухофрукти, що містять сорбітол. Це природне послаблювальне. Сорбітолу багато в яблуках, персиках, фініках і чорносливі.
- Нагадаємо, Супрун прокоментувала інформацію про ризик отруєння забрудненим повітрям в Україні