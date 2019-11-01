Американка створила машину для людей, яким не вистачає обіймів



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Люсі Макрей зауважує, що машина для обіймів - це технологічна розробка, що допомагає подолати «кризу дотику»

Машина для обіймів Compression Carpet - це відповідь на безперервну оцифровку нашого повсякденного життя - винахідниця

Американська художниця Люсі Макрей створила пристрій для людей, яким не вистачає обіймів в життя.

Про це пишуть Коментарі.

Зазначається, що машина для обіймів Compression Carpet - це відповідь на безперервну оцифровку нашого повсякденного життя.

«Розробка машини для обіймів присвячена відчуженій реальності технологій. Незважаючи на те, що зараз люди як ніколи пов'язані один з одним, в процесі онлайн спілкування, у взаємодії відсутній дуже важливий і дуже необхідний компонент людського існування – дотик», - говорить Люсі Макрей.

Винахідниця зауважує, що машина для обіймів - це технологічна розробка, що допомагає подолати «кризу дотику».

Художниця з Лос-Анджелеса хоче перевірити, чи зможе «механічне дотик» замінити фізичний контакт між людьми.

Машину для обіймів Люсі Макрей назвала «Компресійним килимом».

«Щоб випробувати пристрій, потрібно на ньому лежати, поки хтось інший повертає ручку. Людина на килимі врешті-решт буде затиснутою між подушками пристрою. Таким чином імітуються обійми», - говорить винахідниця.

Щоправда, залишається незрозумілим, чому б людині, яка крутить ручку пристрою, просто не обійняти того, хто цього потребує.

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