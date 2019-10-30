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    У світі

    Вчені розповіли, коли людство позбудеться ВІЛ та гепатиту В

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    На думку науковця, коли буде подолано заборона на генетичну модифікацію людини, протягом декількох десятиліть людство повністю позбудеться спадкових хвороб - Вчені розповіли, коли людство позбудеться ВІЛ та гепатиту В
    На думку науковця, коли буде подолано заборона на генетичну модифікацію людини, протягом декількох десятиліть людство повністю позбудеться спадкових хвороб

    Вилікувати більшість важких захворювань допоможуть генні модифікації

    Вчені переконані, що людство позбудеться ВІЛ, гепатиту В та інших придбаних або успадкованих захворювань після зняття заборону на генетичну модифікацію людей.

    Про це заявив завідувач лабораторією механізмів регуляції імунітету Національного медичного дослідницького центру онкології ім. Блохіна професор Дмитро Казанський.

    На думку науковця, коли буде подолано заборона на генетичну модифікацію людини, протягом декількох десятиліть людство повністю позбудеться спадкових хвороб.

    «Можна буде позбавити людство від герпесу, перервати ланцюжок передачі вірусу імунодефіциту людини або гепатиту В», - заявив Казанський.

    У перспективі за допомогою генних модифікацій, зокрема «перепрограмованих» лімфоцитів, це стане реальністю.

    Однак, незважаючи на це, нові технології не зможуть замінити звичайні щеплення від того ж грипу, принаймні, через низьку вартість вакцинації.

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