Науковці назвали «нешкідливий» провісник серйозних захворювань

Серед хвороб, показником яких є цей симптом, експерт назвала цукровий діабет, розсіяний склероз і ревматоїдний артрит

Симптом може свідчити про захворювання артеріальних судин нижніх і верхніх кінцівок

Такий «нешкідливий» симптом, як часте оніміння рук або ніг, може бути передвісником серйозних захворювань. Про це розповіла лікар-терапевт Ірина Єськова.

Зокрема, серед хвороб, показником яких він є, експерт назвала цукровий діабет, розсіяний склероз і ревматоїдний артрит. За її словами, в таких випадках розвивається нейропатія, при якій страждають нервові корінці у верхніх та нижніх кінцівках.

Крім того, оніміння може свідчити про захворювання артеріальних судин нижніх і верхніх кінцівок – розвиток облітеруючого ендартеріїту або хвороби Рейно. «При виході на холод пальці стають синіми. Якщо не лікувати, може розвинутися гангрена», – попередила Єськов.

Лікар уточнила, що нерідко оніміння розвивається у людей, чий рід діяльності пов’язаний з навантаженням на кисті, а також може бути викликано захворюваннями хребта – міжхребцевою грижею, остеохондрозом, звуженням спинномозкового каналу, пухлинами, – і отруєнням солями важких металів.

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