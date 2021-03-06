  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Науковці назвали «нешкідливий» провісник серйозних захворювань

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Серед хвороб, показником яких є цей симптом, експерт назвала цукровий діабет, розсіяний склероз і ревматоїдний артрит - Науковці назвали «нешкідливий» провісник серйозних захворювань

    Серед хвороб, показником яких є цей симптом, експерт назвала цукровий діабет, розсіяний склероз і ревматоїдний артрит

    Симптом може свідчити про захворювання артеріальних судин нижніх і верхніх кінцівок

    Такий «нешкідливий» симптом, як часте оніміння рук або ніг, може бути передвісником серйозних захворювань. Про це розповіла лікар-терапевт Ірина Єськова.

    Зокрема, серед хвороб, показником яких він є, експерт назвала цукровий діабет, розсіяний склероз і ревматоїдний артрит. За її словами, в таких випадках розвивається нейропатія, при якій страждають нервові корінці у верхніх та нижніх кінцівках.

    Крім того, оніміння може свідчити про захворювання артеріальних судин нижніх і верхніх кінцівок – розвиток облітеруючого ендартеріїту або хвороби Рейно. «При виході на холод пальці стають синіми. Якщо не лікувати, може розвинутися гангрена», – попередила Єськов.

    Лікар уточнила, що нерідко оніміння розвивається у людей, чий рід діяльності пов’язаний з навантаженням на кисті, а також може бути викликано захворюваннями хребта – міжхребцевою грижею, остеохондрозом, звуженням спинномозкового каналу, пухлинами, – і отруєнням солями важких металів.

    Британські лікарі прийшли до висновку, що нетравлення шлунку і гіркота в роті можуть стати симптомом раку підшлункової залози. Так, на онкологічне новоутворення вказує загальний дискомфорт в області живота, що поширюється аж до спини. Крім того, у людей, які страждають на це захворювання, спостерігається нетравлення шлунку, пекучий біль у грудях і гіркий присмак у роті.

    Нагадаємо, вчені пояснили проблеми з мозком у хворих на Covid-19.

    До слова, вчені Університету Хіросіми в Японії з’ясували, що вітамін В6 полегшує цитокіновий удар у пацієнтів з важкою формою коронавірусу.

    Раніше повідомлялося, що хворі на коронавірус можуть різко відчути погіршення стану і навіть померти за через пошкодження легенів, мозку чи печінки, ймовірною причиною чого вважають цитокіновий шторм, коли імунна система занадто сильно і нерозбірливо реагує на інфекцію.

    Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що він стурбований появою в ЗМІ різних країн повідомлень про виявлений у дітей загадковий синдром, і закликав лікарів звернути увагу на цю проблему.

    Теги: лікар наука хвороби ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies