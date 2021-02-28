Вчені з'ясували, що нестача вітаміну В6 ускладнює перебіг коронавірусу

Вітамін B6 також може допомогти в боротьбі з наслідками коронавірусу

Вчені Університету Хіросіми в Японії з'ясували, що вітамін В6 полегшує цитокіновий удар у пацієнтів з важкою формою коронавірусу.

Про це пише MedicalXpress.

За словами автора дослідження професора Танутчапорна Кумрунгзе, вітамін B6 також може допомогти в боротьбі з наслідками коронавірусу. Речовина зменшує запалення, кількість інфламасом, що відповідають за активацію запальної відповіді, полегшує окислювальний і карбонільний стрес, запобігає тромбозу.

Вчені з'ясували, що у людей з хронічними запаленнями, гіпертонією, ожирінням, діабетом і серцевими захворюваннями рівень вітаміну В6 завжди нижче, ніж у здорових.

При дефіциті цього елемента імунний захист стає гірше.

Раніше повідомлялося, що хворі на коронавірус можуть різко відчути погіршення стану і навіть померти за через пошкодження легенів, мозку чи печінки, ймовірною причиною чого вважають цитокіновий шторм, коли імунна система занадто сильно і нерозбірливо реагує на інфекцію.

Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що він стурбований появою в ЗМІ різних країн повідомлень про виявлений у дітей загадковий синдром, і закликав лікарів звернути увагу на цю проблему.

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