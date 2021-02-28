Вчені пояснили проблеми з мозком у хворих на Covid-19

Вчені виявили у пацієнтів запалення і високий рівень цитокінів в спинномозковій рідині

Вчені з'ясували, що призводить до проблем з мозком, або так званого «мозкового туману», у хворих на Covid–19.

Результати дослідження були опубліковані в журналі Cancer Cell.

Експерти з Меморіального онкологічного центру імені Слоуна Кеттерінга в Нью-Йорку разом з колегами досліджували спинномозкову рідину 18 хворих на рак пацієнтів, у яких діагностували неврологічну дисфункцію після зараження Covid-19.

Недуга супроводжується такими симптомами, як втома, втрата пам'яті, сплутаність свідомості та іншими аномаліями.

«Ми виявили у пацієнтів запалення і високий рівень цитокінів в спинномозковій рідині, що пояснювало їх симптоми», – повідомив дослідник Ян Ремсік.

Цитокіни – це категорія білків, які управляють розвитком і гомеостазом імунної системи. За інформацією дослідників, в окремих випадках коронавірус провокує перевиробництво цих молекул і призводить до так званого цитокінового шторму, небезпечного для життя.

Таким чином, фахівці прийшли до висновку, що потік таких хімічних речовин в імунній системі потрапляє в мозок.

«Це викликає симптоми енцефалопатії, які спостерігаються у пацієнтів – ураження головного мозку», – зазначили вчені.

Раніше повідомлялося, що вчені Університету Хіросіми в Японії з'ясували, що вітамін В6 полегшує цитокіновий удар у пацієнтів з важкою формою коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що хворі на коронавірус можуть різко відчути погіршення стану і навіть померти за через пошкодження легенів, мозку чи печінки, ймовірною причиною чого вважають цитокіновий шторм, коли імунна система занадто сильно і нерозбірливо реагує на інфекцію.

Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що він стурбований появою в ЗМІ різних країн повідомлень про виявлений у дітей загадковий синдром, і закликав лікарів звернути увагу на цю проблему.

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