«Найкрутіший бізнес це – тести»: Комаровський розкритикував Covid-тести за їх «правдиві» результати

Людина може перенести виражену коронавірусну інфекцію і мати негативні аналізи тестів, каже лікар

Під час вираженого коронавірусу ПЛР у 30% випадків показує негативний результат, а кількість людей, які просто продають тести з будь-якими необхідними вам результатами – дуже велика. Про це заявив лікар Євген Комаровський під час інтерв'ю на своєму каналі у YouTube.

«Теоретично я хочу знати, який державний орган перевіряє, контролює лабораторії. Хто це і чому ми з вами не маємо регулярних звітів. І загалом, який процент результатів – помилковий. Я знаю, що в США цим займаються постійно. У нас досліджень на цю тему не бачу і не чую», – сказав Комаровський.

За словами лікаря, його знайомі отримували тест з дуже високим рівнем антитіл, але «щиро дивувались, бо ніяких симптомів у них не було». Тоді вони звернулись в іншу лабораторію, де отримали навпаки результат з нульовим показником антитіл.

«Тому я вважаю, що найважливіше, що ні ви, ні ваші лікарі не повинні розглядати будь-які тести, як догму, як абсолютну істину. Що стосується тестів, потрібно дуже багато скепсису нам усім. Це дуже важливо. Кількість людей, які просто продають тести з будь-якими вам необхідними результатами – дуже велика. Я не розумію, чому досі ці тести ПЛР розглядають, як основу. Під час вираженого коронавірусу ПЛР у 30% випадків – негативний», – сказав лікар.

Євген Комаровський вважає, що питання коронавірусу дуже політизоване.

«Це зайвий раз мене наводить на думку, що з коронавірусом усі рішення – не медичні, вони або політичні, або бізнес-рішення. Ось це потрібно визнати і потрібно вчитись жити, маневрувати і робити правильний висновок, щоб не постраждати. Раніше говорили, що найкрутіший бізнес – це зброя, нафта, наркотики. Зараз я розумію, що найкрутіший бізнес це – тести. Це реально просто золоте дно», – каже медик.

Лікар також зазначив, що лікування коронавірусу не залежить від результатів ПЛР-тесту.

«Насправді тести робляться для того, щоб, коли у вас – позитивний ПЛР, держава могла б провести у повному обсязі протиепідемічні заходи. Виявити контактних осіб, забезпечити ізолювання хворих. Держава усім цим не займається. Тобто ви прийшли у лабораторію, у вас позитивний ПЛР, то й що? Вам скажуть самоізолюватись і ви поїдете у громадському транспорті додому після вашого позитивного ПЛР. І що з цього випливає? Від результату ПЛР залежить лікування? Ні. Лікування залежить від симптоматики. І наявність, чи відсутність антитіл, ні про що не говорять. Людина може перенести виражену коронавірусну інфекцію і мати негативні аналізи», – підсумував Євген Комаровський.

Нагадаємо, що лікар Євген Комаровський пояснив велику кількість суїцидів у хворих з Covid-19.