Комаровський пояснив різницю перебігу Covid-19 у дорослих і дітей
Для того, щоб упевнитися, що дитина захворіла на коронавірус, застосовуються ті ж тести, що і для дорослих
Лікар-педіатр і телеведучий Євген Комаровський пояснив різницю між перебігом Covid-19 у дорослих і дітей.
Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.
Доктор пояснив, що форма захворювання залежить від віку. Так, чим молодша людина, тим більше у нього шансів перенести коронавірус в легкій формі.
Діти часто можуть перенести хворобу без будь-яких симптомів. Для того, щоб упевнитися, що дитина захворіла на коронавірус, застосовуються ті ж тести, що і для дорослих.
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Нагадаємо, лікар і телеведучий Євген Комаровський розвіяв міф про те, що нестероїдні протизапальні препарати нібито можуть полегшувати перебіг коронавірусу.