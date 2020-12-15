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    Здоров'я

    Комаровський пояснив різницю перебігу Covid-19 у дорослих і дітей

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    Євген Комаровський пояснив різницю перебігу Covid-19 у дорослих і дітей - Комаровський пояснив різницю перебігу Covid-19 у дорослих і дітей
    Євген Комаровський пояснив різницю перебігу Covid-19 у дорослих і дітей

    Для того, щоб упевнитися, що дитина захворіла на коронавірус, застосовуються ті ж тести, що і для дорослих

    Лікар-педіатр і телеведучий Євген Комаровський пояснив різницю між перебігом Covid-19 у дорослих і дітей.

    Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

    Доктор пояснив, що форма захворювання залежить від віку. Так, чим молодша людина, тим більше у нього шансів перенести коронавірус в легкій формі.

    Діти часто можуть перенести хворобу без будь-яких симптомів. Для того, щоб упевнитися, що дитина захворіла на коронавірус, застосовуються ті ж тести, що і для дорослих.

    Нагадаємо, лікар і телеведучий Євген Комаровський розвіяв міф про те, що нестероїдні протизапальні препарати нібито можуть полегшувати перебіг коронавірусу.

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    Теги: здоров'я діти лікар імунітет Instagram коронавірус
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