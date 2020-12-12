Комаровський розповів, чим небезпечна втрата нюху при коронавірусі

Доктор розповів про дуже популярний симптом при коронавірусі

«Немає ніяких доказових методів, щоб відновити нюх швидко» – Комаровський

Доктор Комаровський розповів про дуже популярний симптом при коронавірусі – втраті нюху. За словами заслуженого українського лікаря, відсутність нюху може навіть бути єдиною ознакою Covid-19. Про це медик розповів на своєму новому відео на YouTube.

«Друзі, є реальний лайфхак, коли відсутність нюху загрожує нашому житті. Перша ситуація пов’язана з тим, що при втраті нюху ви не можете оцінити якість продуктів – смердить чи не смердить. Тому уважно дивіться терміни придатності, вивчайте упаковку продуктів. Якщо сумніваєтеся – дайте понюхати комусь іншому», – розповів медик.

Комаровський відзначив ще одну небезпеку втрати нюху – це нездатність відчувати запах диму і газу. Він рекомендує обов’язково встановити датчики диму і газу в будинку.

«Послухайте мене, це може врятувати життя!» – заявив лікар.

Комаровський також повідомив, що немає ніяких доказових методів, щоб відновити нюх швидко.

«В цілому нюх відсутній 2-3 тижні. Але в деяких ситуаціях його може не бути 6 місяців і більше», – розповів медик.

Доктор нагадав, що слизові оболонки не повинні пересихати. Слідкуйте за вологістю і температурою повітря у квартирі.

Нагадаємо, лікар і телеведучий Євген Комаровський розвіяв міф про те, що нестероїдні протизапальні препарати нібито можуть полегшувати перебіг коронавірусу.

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