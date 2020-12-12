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    Здоров'я

    Комаровський розповів, чим небезпечна втрата нюху при коронавірусі

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    Доктор розповів про дуже популярний симптом при коронавірусі - Комаровський розповів, чим небезпечна втрата нюху при коронавірусі
    Доктор розповів про дуже популярний симптом при коронавірусі

    «Немає ніяких доказових методів, щоб відновити нюх швидко» – Комаровський

    Доктор Комаровський розповів про дуже популярний симптом при коронавірусі – втраті нюху. За словами заслуженого українського лікаря, відсутність нюху може навіть бути єдиною ознакою Covid-19. Про це медик розповів на своєму новому відео на YouTube.

    «Друзі, є реальний лайфхак, коли відсутність нюху загрожує нашому житті. Перша ситуація пов’язана з тим, що при втраті нюху ви не можете оцінити якість продуктів – смердить чи не смердить. Тому уважно дивіться терміни придатності, вивчайте упаковку продуктів. Якщо сумніваєтеся – дайте понюхати комусь іншому», – розповів медик.

    Комаровський відзначив ще одну небезпеку втрати нюху – це нездатність відчувати запах диму і газу. Він рекомендує обов’язково встановити датчики диму і газу в будинку.

    «Послухайте мене, це може врятувати життя!» – заявив лікар.

    Комаровський також повідомив, що немає ніяких доказових методів, щоб відновити нюх швидко.

    «В цілому нюх відсутній 2-3 тижні. Але в деяких ситуаціях його може не бути 6 місяців і більше», – розповів медик.

    Доктор нагадав, що слизові оболонки не повинні пересихати. Слідкуйте за вологістю і температурою повітря у квартирі.

    Нагадаємо, лікар і телеведучий Євген Комаровський розвіяв міф про те, що нестероїдні протизапальні препарати нібито можуть полегшувати перебіг коронавірусу.

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    Теги: лайфхак лікар імунітет YouTube Евгений Комаровский
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