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    Здоров'я

    Комаровський пояснив велику кількість суїцидів у хворих з Covid-19

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    Лікар Комаровський пояснив велику кількість суїцидів у хворих з Covid-19 - Комаровський пояснив велику кількість суїцидів у хворих з Covid-19
    Лікар Комаровський пояснив велику кількість суїцидів у хворих з Covid-19

    Після того як людина перенесла важку або средньоважку форму коронавірусу, її психічному здоров’ю потрібно приділяти особливу увагу

    Лікар-педіатр і телеведучий Євген Комаровський пояснив велику кількість суїцидів у хворих з Covid-19.

    Про це він розповів у своєму відеоблозі.

    Комаровський зазначив, що за даними різних клінік щонайменше у 30% пацієнтів, що мають середні та важкі форми коронавірусної інфекції, є проблеми з психікою.

    «Тут і депресія, і синдром панічних розладів, спроби суїциду. А ще потрібно розуміти, що ця ситуація з психозом підтримується 100% ЗМІ, заявами уряду, обмеженнями, – тобто ми всі перебуваємо в стані страху та залякування, що, звісно, не сприяє нашому психічному здоров’ю. Ця проблема пов’язана як з безпосереднім впливом коронавірусної інфекції на структури головного мозку, так і з інформаційним «інформацидом» і політичною активністю всіляких…», – вважає він.

    Лікар пояснив, що після того як людина перенесла важку або средньоважку форму коронавірусу, її психічному здоров’ю потрібно приділяти особливу увагу.

    «Повинна бути ціла державна програма психологічної реабілітації – і всілякі препарати, і санаторії-профілакторії, і можливості подихати свіжим повітрям, і, звісно, в кожному стаціонарі профілактика суїциду – решітки на вікнах хоча б. Тема дуже актуальна і вимагає зовсім конкретного міжнародного протоколу буквально на рівні ВООЗ», – резюмував Комаровський.

    Нагадаємо, лікар і телеведучий Євген Комаровський розвіяв міф про те, що нестероїдні протизапальні препарати нібито можуть полегшувати перебіг коронавірусу.

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    Теги: лікар імунітет ВООЗ коронавірус
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