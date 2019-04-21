Нервові клітини відновлюються. Супрун розвіяла черговий міф



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Супрун розповіла про вплив стресу на нервову систему

Часто кажуть: «Не нервуй, нервові клітини не відновлюються». Однак в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook зазначила, що не все так катастрофічно, адже одні нейрони гинуть, а інші - народжуються.

«Нейрони гинуть і народжуються все наше життя, хоча і з різною інтенсивністю. У людей процес утворення нових нейронів найінтенсивніший в дитинстві. При цьому нейрони гинуть насамперед не через стрес, а через неправильне харчування, алкоголь, вихлопні гази, брак руху, і навіть навчання та спілкування», - пояснила Супрун.

Вона стверджує, що поки мозок живий, він постійно будує нейронні мережі. Тому наше завдання, за словами в. о. міністра охорони здоров'я, підтримувати здоров'я мозку, щоб йому було легше це робити.

Супрун також розповіла про вплив стресу на нервову систему.

«Стрес насправді не вбиває нейрони, хоча може викликати тимчасове зменшення об’єму мозку. В це можна повірити - адже нервова та гормональна реакція на стрес це еволюційне пристосування. Реакція на стрес допомагає нам переживати скрутні часи, пристосовуватися, мобілізуватися та швидко вчитися, а не вбиває. З іншого боку, той факт, що процес утворення нейронів може тривати все життя, тобто "нервові клітини відновлюються", відомий ще з 1960-х і знаходить нові і нові підтвердження в наш час», - повідомили Супрун.

Як приклад вона навела результати недавнього дослідження мозку людей, які заповіли свої тіла після смерті дослідницьким центрам. Так, було виявлено, що після 80 років у людей, які курили і померли від раку, в гіпокампі (частина мозку, яка має рішуче значення для довгострокової пам'яті, - ред.) не припиняли утворюватися нові нейрони.

«У мозкові все життя відбувається перебудова нейронних мереж, поява і загибель нейронів, і нам необхідна стимуляція різноманітними чинниками, аби підтримувати здорову роботу мозку», - пише Супрун. Виходячи з цього, вона порадила українцям займатися спортом, правильно харчуватися і жити активним соціальним життям.