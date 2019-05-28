Політв’язень Бекіров страждає від нападів ядухи і кашляє кров'ю - адвокат



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Бекіров не їсть уже 14 годин

Стан здоров'я Бекірова погіршується з п'ятниці

У кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого російською владою в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки, критично погіршився стан здоров'я.

Про це в коментарі «Крим.Реалії» повідомив адвокат Бекірова Іслям Веліляєв, який у вівторок відвідав свого підзахисного у сімферопольському СІЗО.

«Стан здоров'я погіршується з п'ятниці. Як він мені описав, з'явилися напади ядухи. Спочатку людина задихається, ловить повітря ротом, далі відкашлюється і цей кашель з кров'яними виділеннями. Коли це сталося вперше, він і його співкамерник довго стукали в двері камери. Хоча вона і знаходиться в медчастині СІЗО, ніхто з медпрацівників довго не приходив. З'явився тоді, коли напад уже пройшов», - розповів адвокат.

За його словами, Бекіров не їсть уже 14 годин, оскільки прийом їжі підніме рівень цукру в крові, який у нього підвищений, незважаючи на прийом інсуліну.

Адвокат звернувся із заявою до начальника ізолятора Сергія Бережного з вимогою негайно обстежити підзахисного і госпіталізувати.

«Прямо у СІЗО на місці написав заяву й описав усе, що мені відомо від Бекірова. Сьогодні її подав, найближчим часом чекаємо реакцію. Мене дуже непокоять ці нові симптоми. Людину необхідно рятувати, бити на сполох. Тому що далі при таких симптомах вже нікого буде рятувати», - наголосив Веліляєв.

До слова, тяжкохворому Бекірову пропонують визнати провину в обмін на домашній арешт.

Раніше повідомлялося, що кримський політв'язень Бекіров перебуває у дуже тяжкому стані.

Зазначимо, Бекірова звинуватили у начебто незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частини 2 статті 222.1 КК РФ). Його затримали 12 грудня 2018 року. Потім підконтрольний РФ суд у Криму його арештував.

Раніше повідомлялося, що заарештований у Криму кримськотатарський активіст Едем Бекіров пройшов амбулаторну психолого-психіатричну експертизу.

Донька Бекірова заявила, що її батьку в лікарні надають протипоказані йому ліки. Вона повідомила українському омбудсмену Людмилі Денісовій, що стан здоров’я політв’язня надкритичний.