Тяжкохворому Бекірову пропонують визнати провину в обмін на домашній арешт



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Політв'язень Едем Бекіров

Під час ознайомлення захисту з експертизами, слідчий вчергове запропонував Бекірову визнати провину

Російський слідчий запропонував Едему Бекірову визнати провину в обмін на зміну запобіжного заходу з утримання в СІЗО на домашній арешт.

Про це розповів адвокат Іслям Веліляєв, інформує «Радіо Свобода».

«Під час ознайомлення захисту з експертизами, слідчий вчергове запропонував Бекірову визнати провину. Якщо визнаєш провину – одразу домашній арешт. Едем-ага повторив, що він не робив того, що йому закидають, і взагалі ніколи в житті такої кількості боєприпасів не бачив. Я, як адвокат, запитав слідчого, що буде далі після визнання провини? Простого визнання недостатньо ж. Далі вони зажадають назвати прізвища наших лідерів як замовників», – пояснив Веліляєв.

Раніше повідомлялося, що кримський політв'язень Бекіров перебуває у дуже тяжкому стані.

Зазначимо, Бекірова звинуватили у начебто незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частини 2 статті 222.1 КК РФ). Його затримали 12 грудня 2018 року. Потім підконтрольний РФ суд у Криму його арештував.

Раніше повідомлялося, що заарештований у Криму кримськотатарський активіст Едем Бекіров пройшов амбулаторну психолого-психіатричну експертизу.

Донька Бекірова заявила, що її батьку в лікарні надають протипоказані йому ліки. Вона повідомила українському омбудсмену Людмилі Денісовій, що стан здоров’я політв’язня надкритичний.