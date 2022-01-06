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    Коронавірусна статистика. За час пандемії в Україні померло майже 100 тис. осіб

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    Протягом 5 січня коронавірус забрав життя 187 українців - Коронавірусна статистика. За час пандемії в Україні померло майже 100 тис. осіб

    Протягом 5 січня коронавірус забрав життя 187 українців

    фото з відкритих джерел

    За минулу добу підтверджено 6632 тис. нових хворих на коронавірус

    В Україні за минулу добу, 5 січня, зафіксовано 6 632 підтверджених випадків Covid -19. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    За даними міністерства, за добу госпіталізували 2 028 осіб; летальних випадків – 187, видужала – 9 121 людина.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 2 028 осіб;
    • летальних випадків – 187;
    • одужало – 9 121 особа.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 3 689 291 особа;
    • одужало – 3 500 914 осіб;
    • летальних випадків – 96 896;
    • проведено ПЛР-тестувань – 16 898 750.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 778 321 людину, з них отримали першу дозу – 14 78 319 людей, отримали дві дози – 13 905 862 людини, отримали додаткову дозу – 5 399 людей, бустерну дозу – 11 596 людей. Загалом проведено 28 701 176 щеплень.

    Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у середу, 5 січня, повідомила про 2 млн 294 тис. 39 нових випадків зараження коронавірусом у світі за добу. Цей показник став максимумом за добу від початку пандемії Covid-19.

    Теги: ВООЗ коронавірус
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    Коронавірусна статистика. За час пандемії в Україні померло майже 100 тис. осіб