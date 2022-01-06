Коронавірусна статистика. За час пандемії в Україні померло майже 100 тис. осіб

За минулу добу підтверджено 6632 тис. нових хворих на коронавірус

В Україні за минулу добу, 5 січня, зафіксовано 6 632 підтверджених випадків Covid -19. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

За даними міністерства, за добу госпіталізували 2 028 осіб; летальних випадків – 187, видужала – 9 121 людина.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 028 осіб;

летальних випадків – 187;

одужало – 9 121 особа.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 689 291 особа;

одужало – 3 500 914 осіб;

летальних випадків – 96 896;

проведено ПЛР-тестувань – 16 898 750.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 778 321 людину, з них отримали першу дозу – 14 78 319 людей, отримали дві дози – 13 905 862 людини, отримали додаткову дозу – 5 399 людей, бустерну дозу – 11 596 людей. Загалом проведено 28 701 176 щеплень.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у середу, 5 січня, повідомила про 2 млн 294 тис. 39 нових випадків зараження коронавірусом у світі за добу. Цей показник став максимумом за добу від початку пандемії Covid-19.