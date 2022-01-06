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    Уперше кількість заражень Covid-19 за добу перевищила 2 млн

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    ВООЗ повідомила про 2 млн 294 тис. 39 нових випадків зараження коронавірусом - Уперше кількість заражень Covid-19 за добу перевищила 2 млн
    ВООЗ повідомила про 2 млн 294 тис. 39 нових випадків зараження коронавірусом
    фото з відкритих джерел

    У світі виявлений новий рекорд інфікування коронавірусом протягом 24 годин

    Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у середу, 5 січня, повідомила про 2 млн 294 тис. 39 нових випадків зараження коронавірусом у світі за добу. Цей показник став максимумом за добу від початку пандемії Covid-19, йдеться на сайті ВООЗ

    Також вперше кількість тих, хто заразився протягом 24 годин, перевищила 2 млн. Число нових випадків інфікування збільшилося за добу на 2 млн 294 тис. 39, летальних випадків – на 7011.

    За останні вісім днів добовий приріст понад мільйон інфікованих був виявлений ВООЗ сім разів.

    Минулий антирекорд був зареєстрований 1 січня цього року, коли протягом 24 годин було виявлено 1 млн 859 тис. 485 випадків зараження.

    Нагадаємо, 4 січня у США за добу виявили понад мільйон хворих на Covid-19.

    Учора добова кількість Covid-випадків в Україні різко зросла.

    Напередодні у Франції виявлений новий штам коронавірусу.

    Після Нового року Covid-19 розгулявся на свята: у країнах Європи фіксують рекорди заражень.

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    Теги: рекорд ВООЗ коронавірус
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    Уперше кількість заражень Covid-19 за добу перевищила 2 млн