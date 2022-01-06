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    У Києві знову зафіксовано понад тисячу хворих на коронавірус за добу

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    Після Нового року до лікарень Києва щодня потрапляють понад 150 хворих на коронавірус та осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями - У Києві знову зафіксовано понад тисячу хворих на коронавірус за добу
    Після Нового року до лікарень Києва щодня потрапляють понад 150 хворих на коронавірус та осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями
    фото: glavcom.ua

    Минулої доби у столиці та області від коронавірусу померли 22 особи

    За минулу добу, 5 січня, у Києві коронавірус підтверджено у 1173 осіб. Це на 171 випадок менше, ніж за попередній день (за добу 4 січня було зафіксовано 1344 випадки Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 336 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 316 тис. осіб (за добу 5 січня – 860)
    • померли понад 8,2 тис. людей (за добу – 6)

    На сьогодні в Києві активних хворих понад 11,4 тис.

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 186 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 250 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 176 тис. осіб (за добу 5 січня – 547)
    • померли 4,6 тис. осіб (за добу – 16).

    На сьогодні в Київській області активних хворих понад 5,2 тис.

    5 січня в Україні медики зафіксували понад 6,6 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,6 млн випадків Covid-19.

    Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

    У Києві вже зафіксовані випадки захворювання на новий штам коронавірусу «Омікрон».

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    У Києві знову зафіксовано понад тисячу хворих на коронавірус за добу