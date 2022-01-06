У Києві знову зафіксовано понад тисячу хворих на коронавірус за добу
Минулої доби у столиці та області від коронавірусу померли 22 особи
За минулу добу, 5 січня, у Києві коронавірус підтверджено у 1173 осіб. Це на 171 випадок менше, ніж за попередній день (за добу 4 січня було зафіксовано 1344 випадки Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 336 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали понад 316 тис. осіб (за добу 5 січня – 860)
- померли понад 8,2 тис. людей (за добу – 6)
На сьогодні в Києві активних хворих понад 11,4 тис.
У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 186 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 250 хворих.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу понад 176 тис. осіб (за добу 5 січня – 547)
- померли 4,6 тис. осіб (за добу – 16).
На сьогодні в Київській області активних хворих понад 5,2 тис.
5 січня в Україні медики зафіксували понад 6,6 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,6 млн випадків Covid-19.
Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.
У Києві вже зафіксовані випадки захворювання на новий штам коронавірусу «Омікрон».