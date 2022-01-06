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    Президент Мозамбіку заразився коронавірусом

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    Філіпе Ньюсі та його дружина Ісаура хворіють безсимптомно<br /><br /> - Президент Мозамбіку заразився коронавірусом
    Філіпе Ньюсі та його дружина Ісаура хворіють безсимптомно

    фото: Presidente Filipe Nyusi/ Facebook

    Лідер Мозамбіку закликає співгромадян вакцинуватися

    Президент Мозамбіку Філіпе Ньюсі та його дружина Ісаура здали позитивні тести на коронавірус і пішли на самоізоляцію. Про це Ньюсі написав у Facebook.

    «Ми з дружиною отримали позитивні експрес-тести на коронавірус і пішли на самоізоляцію», – написав Ньюсі.

    За словами президента, у нього та у дружини немає симптомів хвороби. Вони самоізолювалися ще до отримання ПЛР-тестів. Тестування на коронавірус подружжя Ньюсі вирішило пройти після кількох публічних заходів.

    Президент Мозамбіку також нагадав про високу заразність «Омікрон»-штаму коронавірусу, закликав співвітчизників пройти вакцинацію та дотримуватися заходів профілактики коронавірусу та боротьби з ним.

    Нагадаємо, раніше президент ПАР заразився коронавірусом.

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    Теги: президент хвороби дружина коронавірус
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    Президент Мозамбіку заразився коронавірусом