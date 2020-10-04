Понад 83 тис. українських школярів перебувають на самоізоляції через коронавірус, – Степанов



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В Україні за минулу добу, 3 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4140 осіб

Наразі на Covid-19 хворіють 1257 учнів

В Україні станом на 4 жовтня на самоізоляції через пандемію Covid-19 перебувають 83 тисячі школярів. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

За словами Степанова, наразі в країні коронавірусом заражені більше тисячі учнів. «У нас на сьогодні 1257 учнів хворіють і 2158 вчителів. Крім того, на самоізоляції перебувають понад 83 тисячі учнів», – сказав міністр.

Водночас урядовець додав, що на самоізоляцію відправляються всі діти з класів, де є підтверджені випадки коронавірусу. «На самоізоляцію діти йдуть на 14 днів, потім повертаються. У нас чітко регламентовано постановою Кабінету Міністрів, нашими правилами: якщо у школі понад 50% класів пішло на самоізоляцію, то на дистанційну форму навчання переходить уся школа», – висловився Степанов.

Коронавірус в Україні

Всього 226432

Хворіють 121928

Одужали 100107

Померли 4397

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 3 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4140 осіб. Це на 493 випадки менше, ніж днем раніше (4633). Одужали за минулу добу – 1370 людей (днем раніше – 2146), померли 44 особи, (у попередній день 92).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 4 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 226462 людини, одужали 100107 осіб, летальних випадків – 4397.