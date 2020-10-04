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    Здоров'я

    У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус

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    <p>&laquo;Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у&nbsp;Харківській області&raquo; &ndash; міністр</p> - У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус

    «Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області» – міністр

    В Україні за минулу добу коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4140 осіб

    За добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусного захворювання Covid-19 було зареєстровано у Харківській, Донецькій, Житомирській, Сумській області та місті Київ. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області – 414 випадків, Донецькій області – 323 випадки, Житомирська область – 281 випадок, Сумська область – 263 випадки, та місто Київ – 407 випадків», – сказав міністр.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 3 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4140 осіб. Це на 493 випадки менше, ніж днем раніше (4633). Одужали за минулу добу – 1370 людей (днем раніше – 2146), померли 44 особи, (у попередній день 92).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      226432
    • Хворіють
      121928
    • Одужали
      100107
    • Померли
      4397

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 4 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 226462 людини, одужали 100107 осіб, летальних випадків – 4397.

    міністр Максим Степанов коронавірус
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