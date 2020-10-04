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    Здоров'я

    У Збройних Силах за добу виявили 59 нових випадків захворювання на коронавірус

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    На&nbsp;ізоляції, у&nbsp;тому числі самоізоляції, перебуває 622&nbsp;військовослужбовці - У Збройних Силах за добу виявили 59 нових випадків захворювання на коронавірус
    На ізоляції, у тому числі самоізоляції, перебуває 622 військовослужбовці

    Всього за час пандемії у ЗСУ зареєстровано десять летальних випадків

    У Збройних силах України за минулу добу зафіксували 59 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19, загалом хворіє 731 особа.

    Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил Збройних Сил України.

    «Станом на 10:00 4 жовтня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 731 особа. Всього за час пандемії одужало – 2455 осіб, летальних випадків – 10», – повідомили в ЗСУ.

    Зазначається, що наразі на ізоляції, у тому числі самоізоляції, перебуває 622 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 171 особа.

    «За минулу добу зареєстровано 59 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 15 осіб», – зазначили в пресслужбі.

    За даними командування, стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 44 особи, їхній стан також задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      226432
    • Хворіють
      121928
    • Одужали
      100107
    • Померли
      4397

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 3 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4140 осіб. Це на 493 випадки менше, ніж днем раніше (4633). Одужали за минулу добу – 1370 людей (днем раніше – 2146), померли 44 особи, (у попередній день 92).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 4 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 226462 людини, одужали 100107 осіб, летальних випадків – 4397.

    ЗСУ коронавірус
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