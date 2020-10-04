«Стареньких відправляють помирати». Лікарні Одеси переповнені, – волонтерка
Волонтерка стверджує, що лікарні Одеси не приймають пацієнтів з підозрою на коронавірус
Підрозділ міської клінічної лікарні №5, що на Лидерсовському бульварі, вже не приймає пацієнтів з підозрою на Covid-19, посилаючись на відсутність місць, а Єврейська та міська клінічна лікарня №10 відмовляють в прийомі без ПЛР-тестів
Про це розповідає керівниця благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевникова, повідомляє Думская.net.
Вона розповіла історію 70-річного пацієнта, який тиждень лікувався під наглядом сімейного лікаря, однак його стан погіршувався й чоловік звернувся в колишню Третю лікарню, але там йому відмовили у наданні медичної допомоги.
«Перестав їсти, став задихатися. Самостійно пішли і звернулися в Третю міську, але їм відмовили і послали додому – місць в лікарні немає. Люди похилого віку покірно вирушили додому. «Швидка» пацієнта прийняла, відвезли на КТ. Пневмонія полісегментарна двостороння. Лівобічний гідроторакс. Сатурація 56 (нижче 90% – це дуже серйозно, показання для госпіталізації – ред.)! У «швидкій» сатурацию підняли, привезли знову в третю. Там сказали: «Вибачте, місць немає, як і раніше. Вирушайте додому і чекайте, коли звільниться чоловіче місце». Далі все на запису:
Ножевникова стверджує, що Єврейська і 10-я лікарні теж відмовляються приймати пацієнтів з підозрою на коронавірус без ПЛР-тесту.
«Було заявлено, що Єврейська і Десята включилися в першу лінію і приймають. Третій день пацієнтів відправляють додому. Інсультного пацієнта ледь влаштували позавчора в такому ж ручному режимі. Якщо в Третій лікарні немає місць вже кілька днів, може, варто розширити ліжка сортувальних лікарень?», – запитує волонтерка.
Ножевникова звертається до міністра охорони здоров’я Максима Степанова, який балотується в облраду під №1 у списку «Слуг народу», і міського голови Одеси Геннадія Труханова: «У нашому місті стареньких відправляють помирати».
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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 3 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4140 осіб. Це на 493 випадки менше, ніж днем раніше (4633).
Одужали за минулу добу – 1370 людей (днем раніше – 2146), померли 44 особи, (у попередній день 92).
Загалом від початку пандемії станом на ранок 4 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 226462 людини, одужали 100107 осіб, летальних випадків – 4397.