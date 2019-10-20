В Україні щогодини помирає одна жінка від раку молочних залоз



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За словами медика, показник занедбаності форм раку грудей в європейських країнах сягає 5%, в той час як в Україні - до 50%

Практика показує, якщо жінка звертається на 1-2 стадії раку, то абсолютно реально уникнути серйозних наслідків - лікар

В Україні за статистикою щогодини від раку молочної залози помирає одна жінка.

Про це повідомив пластичний хірург Павло Денищук під час презентації книги «Жіночі груди: пристрасть та біль».

За словами хірурга, показник міг бути набагато нижчий, якби жінки були поінформовані і дотримувалися культури здоров'я.

«Виникла ідея не просто нагадувати про небезпечну хворобу, а створити спеціальну організацію - Всеукраїнську раду діагностики і профілактики захворювання раку жіночих грудей, де українки могли б перевірити стан молочних залоз. Практика показує, якщо жінка звертається на 1-2 стадії раку, то абсолютно реально уникнути серйозних наслідків», - розповідає Денищук.

За його словами показник занедбаності форм раку грудей в європейських країнах сягає 5%, в той час як в Україні - до 50%.

Хірург і онколог Микола Міненко наголошує, що пацієнтки і медичні працівники в Україні недостатньо поінформовані про хворобу.

«В одному з регіонів ми відкривали відділення по діагностиці молочної залози і проводили роботу з населенням в різних напрямках. Писали статті в ЗМІ, виступали на радіо і т.д. але, найбільш ефективним виявилося інформування через телебачення. Чим більше і частіше ми розповідаємо про рак, тим більшим українкам вдається діагностувати хворобу на ранніх стадіях», - розповідає онколог.

За словами медика, рак молочної залози вважається хворобою старшого віку, оскільки пік захворювань припадає на вік 54-80 років, проте останнім часом він стрімко молодшає. Саме тому необхідний регулярний огляд молочних залоз, в тому числі, самостійний.

«Згідно з міжнародним протоколом огляд молочних залоз необхідно проходити 1 раз в рік, після 35- 40 років. В Україні рекомендують починати щорічний огляд грудей після 40 років, включаючи УЗД та мамографію, результати яких доповнюють один одного. Один раз на місяць необхідно робити самообстеження, але цього повинен навчити лікар», - підкреслює важливість процедури Міненко.

Нагадаємо, 20 жовтня відзначається Всесвітній день боротьби із захворюванням раку молочних залоз.