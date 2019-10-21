Лікарі заявили, що від переведення годинників збільшується кількість серцевих нападів



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Європарламент цього року прийняв постанову, згідно з якою скасовується переведення годинників на зимовий і літній час

Мінімізувати шкоду від переведення годинників можна за допомогою денних прогулянок на свіжому повітрі, здорового харчування та організації правильного режиму сну

Вночі 27 жовтня українці востаннє перейдуть з літнього часу на зимовий, перевівши стрілки годинника на годину назад.

Лікарі стверджують, що такий процес негативно вплине на стан здоров'я людини.

Незважаючи на те, що переведення годинників подарує громадянам ще одну годину сну, їх організм при цьому може серйозно постраждати.

Вчені з Німеччини стверджують, що такі зміни негативно впливають на встановлені біоритми людини і призводять до різних порушень. В першу чергу, страждає емоційний стан.

Дослідники з Данії провели експеримент за участю 185 тисяч осіб і встановили, що перехід на зимовий час збільшує ризик депресії на 8-11%. Крім цього, з'являється стрес, постійна втома і дратівливість.

Через порушення секреції мелатоніну (гормону сну) людина може страждати на безсоння. Також з'являються проблеми з травною системою, а саме пропадає апетит і порушується обмін речовин в організмі.

Вчені з Фінляндії під час дослідження з'ясували, що через кілька днів після переведення годинників збільшується кількість серцевих нападів.

Фахівці вважають, що мінімізувати шкоду від таких змін можна за допомогою денних прогулянок на свіжому повітрі, здорового харчування та організації правильного режиму сну (не менше 7-8 годин).

Раніше повідомлялося, що Європарламент цього року прийняв постанову, згідно з якою скасовується переведення годинників на зимовий і літній час.