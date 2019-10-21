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    Новини

    Киян запрошують на безкоштовні обстеження: де і коли (графік)

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    Киян запрошують на безкоштовні обстеження: де і коли (графік)

    Кожен охочий киянин може безкоштовно пройти медичні обстеження у наметах із написом «Лікар у Вашому домі»

    За минулий тиждень у Києві у рамках проекту «Лікар у Вашому домі» здійснено 998 обстежень, а загалом від початку дії проекту – 102 759 обстежень. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

    «У рамках проекту кожен охочий може безкоштовно пройти медичні обстеження у наметах із написом «Лікар у Вашому домі» в усіх районах столиці. Зокрема, отримати первинні консультації щодо стану здоров’я, пройти експрес-тестування на неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру та холестерину у крові, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла», – розповів він.

    За результатами обстежень минулого тижня у 590 киян виявлено надмірну вагу, у 427 – підвищений артеріальний тиск, у 182 – високий рівень цукру крові, у 413 – високий рівень холестерину.

    Окрім того, минулого тижня здійснено 58 виїздів мультидисциплінарних бригад, до складу яких входять лікар і медсестра первинної ланки, вузькопрофільні спеціалісти.

    «Такі бригади виїжджають до соціально незахищених сімей або до киян, які не можуть самостійно дістатися до медичного закладу, аби отримати допомогу», – нагадав Поворозник.

    Графік обстежень 21-25 жовтня

    Голосіївський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 21.10.2019

    11:00-13:00

    вул. Васильківська, 27, корп. 1

    (Центр активного довголіття громадян)

    Вівторок, 22.10.2019

    вул. Васильківська, 27, корп. 1

    (Центр активного довголіття громадян)

    Середа, 23.10.2019

    вул. Васильківська, 27, корп. 1

    (Центр активного довголіття громадян)

    Четвер, 24.10.2019

    вул. Васильківська, 27, корп. 1

    (Центр активного довголіття громадян)

    П’ятниця, 25.10.2019

    вул. Васильківська, 27, корп. 1

    (Центр активного довголіття громадян)

    Дарницький район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 21.10.2019

    11:00-14:00

    Харківське шосе, 121, Аптека «Альта-С»

    вул. Вербицького, 18, аптека № 62 КП «Фармація»

    Вівторок, 22.10.2019

    вул. Срібнокільська, 20-В, аптека «Фармсоюз»

    вул. Бориспільська, 34, аптека № 56 КП «Фармація»

    Середа, 23.10.2019

    Харківське шосе, 121, аптека «Альта-С»

    Четвер, 24.10.2019

    вул. С. Олійника, 21, Управління (Центр) надання адміністративних послуг

    вул. Вербицького, 18, аптека № 62 КП «Фармація»

    П’ятниця, 25.10.2019

    вул. Бориспільська, 34, аптека № 56 КП «Фармація»

    Деснянський район

     

     

    Дата

    Час

    Адреса

    Вівторок, 22.10.2019

    11:00-14:00

    просп. Маяковського, 47

    Середа, 23.10.2019

    9:00-12:00

    вул. Драйзера, 19 (хол)

    Четвер, 24.10.2019

    11:00-14:00

    просп. Маяковського, 73

    Дніпровський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 21.10.2019

    11:00-14:00

    АЗПСМ № 3, вул. Празька, 34-А, заклад швидкого харчування  «Перша пекарня твого міста»

    вул. Червоноткацька, 31, відділення поштового зв’язку

    Вівторок, 22.10.2019

    11:00-14:00

    АЗПСМ № 4, вул. Новаторів, 4

    вул. Раїси Окіпної, 9, гомеопатична аптека № 109 КП «Фармація»,

    вул. Миропільська, 1, аптека № 77

    10:00-13:00

    бульвар Перова, 15, аптека № 79 КП «Фармація»

    Середа, 23.10.2019

    11:00-14:00

    АЗПСМ № 4, вул. Новаторів, 4

    вул. Митрополита Андрея Шептицького, 24, Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини,

    14:00-16:00

    вул. Пожарського 8-А, ЖРЕО № 402

    Четвер, 24.10.2019

    11:00-14:00

    АЗПСМ №4 вул.Новаторів,4

    Аптека №103 КП «Фармація»,

    вул. Русанівська набережна, 24/51

    ЖРЕО № 404, вул. Миропільська 13 А

    П’ятниця, 25.10.2019

    11:00-14:00

    вул. Алматинська, 37-Б, аптека «Фарма плюс» вул. Миропільська, 1, аптека № 77

    Оболонський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 21.10.2019

    11:00-14:00

    вул. Маршала Тимошенка, 16, перший поверх, Центр надання адміністративних послуг Оболонської РДА

    Вівторок, 22.10.2019

    вул. Рокоссовського ,4, аптека КП «Фармація» № 55

    Середа, 23.10.2019

    вул. Маршала Тимошенка, 16, перший поверх, Центр надання адміністративних послуг Оболонської РДА

    Четвер, 24.10.2019

    вул. П. Панча, 7-Б, Оболонський районний Центр зайнятості

    П’ятниця, 25.10.2019

    вул. Озерна, 18-А, Управління праці та соціального захисту населення Оболонського району

    Печерський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 21.10.2019

    11:00-14:00

    вул. Цитадельна, 5/9

    вул. Підвисоцького, 4-А

    Вівторок, 22.10.2019

    вул. Підвисоцького, 4-А

    Середа, 23.10.2019

    вул. Цитадельна, 4/7, Управління праці та соціального захисту населення

    вул. Підвисоцького, 4-А

    Четвер, 24.10.2019

    вул. Цитадельна,5/9

    Управління праці та соціального захисту населення

    П’ятниця, 25.10.2019

    вул. Цитадельна, 4/7, Управління праці та соціального захисту населення

    вул. Підвисоцького, 4-А

    Подільський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 21.10.2019

    11:00-14:00

    вул. Копилівська, 1/7

    Дитяча поліклініка

    вул. О. Бестужева, 32

    Територіальний соціальний центр

    Вівторок, 22.10.2019

    11:00-14:00

    вул. Кирилівська, 107,

    Амбулаторія ЗП-СМ № 4

    вул. Мостицька, 9,

    Амбулаторії ЗП-СМ №№ 6,7

    Середа, 23.10.2019

    11:00-14:00

    вул. Волоська,47, каб. 322

    КНП «ЦПМСД № 1»

    просп. Свободи, 22

    КП «Фармація» № 51

    Четвер, 24.10.2019

    11:00-14:00

    вул. Волоська, 47, каб. 113

    просп. Свободи, 22, 4-й поверх АЗП-СМ №№ 3,5

    П’ятниця, 25.10.2019

    11:00-14:00

    вул. Мостицька, 9, каб. 250

    вул. Полковая, 57, АЗП-СМ № 1

    Святошинський район

     

     

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 21.10.2019

    09:00-12:00

    11:00-14:00

    просп. Перемоги, 97

    просп. Перемоги, 148/1, аптека № 78 КП «Фармація»

    Середа, 23.10.2019

    09:00-12:00

    11:00-14:00

    просп. Перемоги, 97

    просп. Перемоги, 148/1, аптека № 78 КП «Фармація»

    П’ятниця, 25.10.2019

    09:00-12:00

    11:00-14:00

    просп. Перемоги, 97

    просп. Перемоги, 148/1, аптека № 78 КП «Фармація»

    Солом’янський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 21.10.2019

    11:00-14:00

    просп. Повітрофлотський, 41, Солом’янська РДА

    просп. Комарова, 3, медмістечко,

    Вівторок, 22.10.2019

    просп. Повітрофлотський, 40, Управління праці та соціального захисту  Солом’янської РДА:

    вул. Гавела, 83-А, Територіальний центр соціального обслуговування Солом’янського району

    Середа, 23.10.2019

    вул. Липківського, 27/5, аптека КП № 17

    просп. Перемоги, 45, аптека КП № 36

    Четвер, 24.10.2019

    вул. Солом’янська, 17

    просп. Комарова, 3, Медмістечко

    П’ятниця, 25.10.2019

    просп. Повітрофлотський, 41, Солом’янська РДА

    Шевченківський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 21.10.2019

    10:00-13:00

    вул. Щусева, 2/19 (аптека № 121 КП «Фармація)

    КНП ЦПМСД № 3

    Вівторок, 22.10.2019

    10:00-13:00

    вул. Б. Хмельницького, 24

    (Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація), КНП ЦПМСД № 1

    Середа, 23.10.2019

    10:00-13:00

    вул. Січових Стрільців, 10, аптека № 7 КП «Фармація»

    КНП ЦПМСД № 2

    Четвер, 24.10.2019

    10:00-13:00

    вул. Б. Хмельницького, 24

    (Шевченківська РДА), КНП ЦПМСД № 3

    П’ятниця, 25.10.2019

    10:00-13:00

    вул. Ісаакяна, 2 (аптека № 90 КП «Фармація)

    КНП ЦПМСД № 1
    здоров'я Київ лікар КМДА кияни населення
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