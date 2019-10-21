Киян запрошують на безкоштовні обстеження: де і коли (графік)



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Кожен охочий киянин може безкоштовно пройти медичні обстеження у наметах із написом «Лікар у Вашому домі»

За минулий тиждень у Києві у рамках проекту «Лікар у Вашому домі» здійснено 998 обстежень, а загалом від початку дії проекту – 102 759 обстежень. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«У рамках проекту кожен охочий може безкоштовно пройти медичні обстеження у наметах із написом «Лікар у Вашому домі» в усіх районах столиці. Зокрема, отримати первинні консультації щодо стану здоров’я, пройти експрес-тестування на неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру та холестерину у крові, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла», – розповів він.

За результатами обстежень минулого тижня у 590 киян виявлено надмірну вагу, у 427 – підвищений артеріальний тиск, у 182 – високий рівень цукру крові, у 413 – високий рівень холестерину.

Окрім того, минулого тижня здійснено 58 виїздів мультидисциплінарних бригад, до складу яких входять лікар і медсестра первинної ланки, вузькопрофільні спеціалісти.

«Такі бригади виїжджають до соціально незахищених сімей або до киян, які не можуть самостійно дістатися до медичного закладу, аби отримати допомогу», – нагадав Поворозник.

Графік обстежень 21-25 жовтня