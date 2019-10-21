Киян запрошують на безкоштовні обстеження: де і коли (графік)
Кожен охочий киянин може безкоштовно пройти медичні обстеження у наметах із написом «Лікар у Вашому домі»
За минулий тиждень у Києві у рамках проекту «Лікар у Вашому домі» здійснено 998 обстежень, а загалом від початку дії проекту – 102 759 обстежень. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.
«У рамках проекту кожен охочий може безкоштовно пройти медичні обстеження у наметах із написом «Лікар у Вашому домі» в усіх районах столиці. Зокрема, отримати первинні консультації щодо стану здоров’я, пройти експрес-тестування на неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру та холестерину у крові, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла», – розповів він.
За результатами обстежень минулого тижня у 590 киян виявлено надмірну вагу, у 427 – підвищений артеріальний тиск, у 182 – високий рівень цукру крові, у 413 – високий рівень холестерину.
Окрім того, минулого тижня здійснено 58 виїздів мультидисциплінарних бригад, до складу яких входять лікар і медсестра первинної ланки, вузькопрофільні спеціалісти.
«Такі бригади виїжджають до соціально незахищених сімей або до киян, які не можуть самостійно дістатися до медичного закладу, аби отримати допомогу», – нагадав Поворозник.
Графік обстежень 21-25 жовтня
|
Голосіївський район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Понеділок, 21.10.2019
|
11:00-13:00
|
вул. Васильківська, 27, корп. 1
(Центр активного довголіття громадян)
|
Вівторок, 22.10.2019
|
вул. Васильківська, 27, корп. 1
(Центр активного довголіття громадян)
|
Середа, 23.10.2019
|
вул. Васильківська, 27, корп. 1
(Центр активного довголіття громадян)
|
Четвер, 24.10.2019
|
вул. Васильківська, 27, корп. 1
(Центр активного довголіття громадян)
|
П’ятниця, 25.10.2019
|
вул. Васильківська, 27, корп. 1
(Центр активного довголіття громадян)
|
Дарницький район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Понеділок, 21.10.2019
|
11:00-14:00
|
Харківське шосе, 121, Аптека «Альта-С»
вул. Вербицького, 18, аптека № 62 КП «Фармація»
|
Вівторок, 22.10.2019
|
вул. Срібнокільська, 20-В, аптека «Фармсоюз»
вул. Бориспільська, 34, аптека № 56 КП «Фармація»
|
Середа, 23.10.2019
|
Харківське шосе, 121, аптека «Альта-С»
|
Четвер, 24.10.2019
|
вул. С. Олійника, 21, Управління (Центр) надання адміністративних послуг
вул. Вербицького, 18, аптека № 62 КП «Фармація»
|
П’ятниця, 25.10.2019
|
вул. Бориспільська, 34, аптека № 56 КП «Фармація»
|
Деснянський район
|
|
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Вівторок, 22.10.2019
|
11:00-14:00
|
просп. Маяковського, 47
|
Середа, 23.10.2019
|
9:00-12:00
|
вул. Драйзера, 19 (хол)
|
Четвер, 24.10.2019
|
11:00-14:00
|
просп. Маяковського, 73
|
Дніпровський район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Понеділок, 21.10.2019
|
11:00-14:00
|
АЗПСМ № 3, вул. Празька, 34-А, заклад швидкого харчування «Перша пекарня твого міста»
вул. Червоноткацька, 31, відділення поштового зв’язку
|
Вівторок, 22.10.2019
|
11:00-14:00
|
АЗПСМ № 4, вул. Новаторів, 4
вул. Раїси Окіпної, 9, гомеопатична аптека № 109 КП «Фармація»,
вул. Миропільська, 1, аптека № 77
|
10:00-13:00
|
бульвар Перова, 15, аптека № 79 КП «Фармація»
|
Середа, 23.10.2019
|
11:00-14:00
|
АЗПСМ № 4, вул. Новаторів, 4
вул. Митрополита Андрея Шептицького, 24, Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини,
|
14:00-16:00
|
вул. Пожарського 8-А, ЖРЕО № 402
|
Четвер, 24.10.2019
|
11:00-14:00
|
АЗПСМ №4 вул.Новаторів,4
Аптека №103 КП «Фармація»,
вул. Русанівська набережна, 24/51
ЖРЕО № 404, вул. Миропільська 13 А
|
П’ятниця, 25.10.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Алматинська, 37-Б, аптека «Фарма плюс» вул. Миропільська, 1, аптека № 77
|
Оболонський район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Понеділок, 21.10.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Маршала Тимошенка, 16, перший поверх, Центр надання адміністративних послуг Оболонської РДА
|
Вівторок, 22.10.2019
|
вул. Рокоссовського ,4, аптека КП «Фармація» № 55
|
Середа, 23.10.2019
|
вул. Маршала Тимошенка, 16, перший поверх, Центр надання адміністративних послуг Оболонської РДА
|
Четвер, 24.10.2019
|
вул. П. Панча, 7-Б, Оболонський районний Центр зайнятості
|
П’ятниця, 25.10.2019
|
вул. Озерна, 18-А, Управління праці та соціального захисту населення Оболонського району
|
Печерський район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Понеділок, 21.10.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Цитадельна, 5/9
вул. Підвисоцького, 4-А
|
Вівторок, 22.10.2019
|
вул. Підвисоцького, 4-А
|
Середа, 23.10.2019
|
вул. Цитадельна, 4/7, Управління праці та соціального захисту населення
вул. Підвисоцького, 4-А
|
Четвер, 24.10.2019
|
вул. Цитадельна,5/9
Управління праці та соціального захисту населення
|
П’ятниця, 25.10.2019
|
вул. Цитадельна, 4/7, Управління праці та соціального захисту населення
вул. Підвисоцького, 4-А
|
Подільський район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Понеділок, 21.10.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Копилівська, 1/7
Дитяча поліклініка
вул. О. Бестужева, 32
Територіальний соціальний центр
|
Вівторок, 22.10.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Кирилівська, 107,
Амбулаторія ЗП-СМ № 4
вул. Мостицька, 9,
Амбулаторії ЗП-СМ №№ 6,7
|
Середа, 23.10.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Волоська,47, каб. 322
КНП «ЦПМСД № 1»
просп. Свободи, 22
КП «Фармація» № 51
|
Четвер, 24.10.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Волоська, 47, каб. 113
просп. Свободи, 22, 4-й поверх АЗП-СМ №№ 3,5
|
П’ятниця, 25.10.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Мостицька, 9, каб. 250
вул. Полковая, 57, АЗП-СМ № 1
|
Святошинський район
|
|
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Понеділок, 21.10.2019
|
09:00-12:00
11:00-14:00
|
просп. Перемоги, 97
просп. Перемоги, 148/1, аптека № 78 КП «Фармація»
|
Середа, 23.10.2019
|
09:00-12:00
11:00-14:00
|
просп. Перемоги, 97
просп. Перемоги, 148/1, аптека № 78 КП «Фармація»
|
П’ятниця, 25.10.2019
|
09:00-12:00
11:00-14:00
|
просп. Перемоги, 97
просп. Перемоги, 148/1, аптека № 78 КП «Фармація»
|
Солом’янський район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Понеділок, 21.10.2019
|
11:00-14:00
|
просп. Повітрофлотський, 41, Солом’янська РДА
просп. Комарова, 3, медмістечко,
|
Вівторок, 22.10.2019
|
просп. Повітрофлотський, 40, Управління праці та соціального захисту Солом’янської РДА:
вул. Гавела, 83-А, Територіальний центр соціального обслуговування Солом’янського району
|
Середа, 23.10.2019
|
вул. Липківського, 27/5, аптека КП № 17
просп. Перемоги, 45, аптека КП № 36
|
Четвер, 24.10.2019
|
вул. Солом’янська, 17
просп. Комарова, 3, Медмістечко
|
П’ятниця, 25.10.2019
|
просп. Повітрофлотський, 41, Солом’янська РДА
|
Шевченківський район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Понеділок, 21.10.2019
|
10:00-13:00
|
вул. Щусева, 2/19 (аптека № 121 КП «Фармація)
КНП ЦПМСД № 3
|
Вівторок, 22.10.2019
|
10:00-13:00
|
вул. Б. Хмельницького, 24
(Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація), КНП ЦПМСД № 1
|
Середа, 23.10.2019
|
10:00-13:00
|
вул. Січових Стрільців, 10, аптека № 7 КП «Фармація»
КНП ЦПМСД № 2
|
Четвер, 24.10.2019
|
10:00-13:00
|
вул. Б. Хмельницького, 24
(Шевченківська РДА), КНП ЦПМСД № 3
|
П’ятниця, 25.10.2019
|
10:00-13:00
|
вул. Ісаакяна, 2 (аптека № 90 КП «Фармація)
КНП ЦПМСД № 1