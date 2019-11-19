Скільки треба музики для щастя? Вчені дізнались корисну для людини «порцію» музики



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Люди слухають музику для подолання смітку, гніву, поліпшення концентрації, розслаблення і для вічуття щастя

Для підтримки гарного настрою і душевного здоров'я необхідно слухати щонайменше 78 хвилин музики на день - дослідники

Дослідники з Британської академії звукової терапії дізналися, скільки і якої музики необхідно слухати протягом дня для гарного здоров'я.

Про це повідомляється на платформі Deezer, що проводила опитування на замовлення БАЗ.

Виявилося, що для підтримки гарного настрою і душевного здоров'я необхідно слухати щонайменше 78 хвилин музики на день. При цьому, до цього списку повинні увійти різні стилі.

В опитуванні взяли участь 7500 осіб.

При цьому 90% респондентів відзначили, що вони слухають музику для розслаблення, а 82% - щоб відчувати себе щасливими.

50% використовують музику для подолання смутку, 28% - для подолання гніву, а третина - для поліпшення концентрації. При цьому позитивний вплив музики з'являються після 11 хвилин прослуховування.

Так, 14 хвилин музики, що бадьорить, дозволять відчути себе щасливим. У список таких треків потрапила музика таких поп-виконавців, як Pharrell Williams, Аріана Гранде і Ед Ширан.