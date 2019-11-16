  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    Науковці з'ясували секрет довголіття

    • Розсилка
    Довгожителі мають унікадьні імунні клітини, що виникли в результаті клональної експансії, коли з однієї клітини-пращура утворюються мільйони копій, однак це дуже рідкісне явище - Науковці з'ясували секрет довголіття
    Довгожителі мають унікадьні імунні клітини, що виникли в результаті клональної експансії, коли з однієї клітини-пращура утворюються мільйони копій, однак це дуже рідкісне явище

    У довгожителів, яким більше 110 років, унікальна імунна система, що захищає їх від інфекцій і раку - дослідження

    Японські вчені з Центру інтегративної медицини RIKEN і Університету Кейо з'ясували, що у супердовгожителів, яким більше 110 років, є надлишок імунних клітин певного типу. Унікальна імунна система захищає цих людей від інфекцій і раку.

    Про це повідомляється в пресрелізі на сайті MedicalXpress.

    Дослідники проаналізували зразки імунних клітин у семи супердовгожителів і п'яти людей у віці від 50 до 80 років. У перших було отримано 41 208 клітин, у других - 19 994.

    Виявилося, що у людей у віці 110 років знижений рівень B-клітин, а кількість Т-клітин звичайна. При цьому серед останніх спостерігалося домінування цитотоксичних T-лімфоцитів.

    На поверхні виявлених цитотоксичних T-лімфоцитів знаходяться імуноглобуліни CD4. У крові супердовгожителів ці клітини становили до 80% всіх інших Т-клітин в порівнянні з 10-20% в контрольних зразках. При цьому зазвичай цитотоксичними є клітини з імуноглобуліном CD8.

    На думку вчених, CD4 T-лімфоцити не є маркером віку, а загальною характеристикою супердолгожителів.

    Цитотоксичні CD4 T-лімфоцити виникли в результаті клональної експансії, коли з однієї клітини-пращура утворюються мільйони копій. Однак це дуже рідкісне явище, що пояснює невелику кількість довгожителів-рекордсменів.

    Наприклад, в Японії в 2015 році було зареєстровано 61 тисяча осіб старше 100 років, але всього 146 особам було більше 110 років.

    здоров'я хвороби імунітет рак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ