Науковці з'ясували секрет довголіття



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Довгожителі мають унікадьні імунні клітини, що виникли в результаті клональної експансії, коли з однієї клітини-пращура утворюються мільйони копій, однак це дуже рідкісне явище

У довгожителів, яким більше 110 років, унікальна імунна система, що захищає їх від інфекцій і раку - дослідження

Японські вчені з Центру інтегративної медицини RIKEN і Університету Кейо з'ясували, що у супердовгожителів, яким більше 110 років, є надлишок імунних клітин певного типу. Унікальна імунна система захищає цих людей від інфекцій і раку.

Про це повідомляється в пресрелізі на сайті MedicalXpress.

Дослідники проаналізували зразки імунних клітин у семи супердовгожителів і п'яти людей у віці від 50 до 80 років. У перших було отримано 41 208 клітин, у других - 19 994.

Виявилося, що у людей у віці 110 років знижений рівень B-клітин, а кількість Т-клітин звичайна. При цьому серед останніх спостерігалося домінування цитотоксичних T-лімфоцитів.

На поверхні виявлених цитотоксичних T-лімфоцитів знаходяться імуноглобуліни CD4. У крові супердовгожителів ці клітини становили до 80% всіх інших Т-клітин в порівнянні з 10-20% в контрольних зразках. При цьому зазвичай цитотоксичними є клітини з імуноглобуліном CD8.

На думку вчених, CD4 T-лімфоцити не є маркером віку, а загальною характеристикою супердолгожителів.

Цитотоксичні CD4 T-лімфоцити виникли в результаті клональної експансії, коли з однієї клітини-пращура утворюються мільйони копій. Однак це дуже рідкісне явище, що пояснює невелику кількість довгожителів-рекордсменів.

Наприклад, в Японії в 2015 році було зареєстровано 61 тисяча осіб старше 100 років, але всього 146 особам було більше 110 років.