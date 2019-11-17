Медики різних країн попереджують про велику шкоду вейпів



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Вітамін Е був знайдений у всіх зібраних для дослідження зразках рідини з легенів хворих пацієнтів, які курили вейп

Одними з найбільш небезпечних компонентів в сумішах для куріння вейпа є вітамін Е і пропіленгліголь

В Центрі з контролю і профілактики захворювань США визначили ацетат вітаміну Е як одну з головних причин захворювань серед курців електронних сигарет. Цей компонент був знайдений у всіх зібраних для дослідження зразках рідини з легенів хворих пацієнтів.

Вчені зазначають, що одними з найбільш небезпечних компонентів в сумішах для куріння вейпа є вітамін Е і пропіленгліголь.

Так, вітамін Е не потрібен організму і лише сприяє розвитку раку, а пропіленгліголь при нагріванні викликає ураження легенів.

Експерти відзначають, що використовувана в електронних сигаретах технологія не пройшла відповідних перевірок і випробувань, що робить її потенційно небезпечною.

Нагадаємо, про епідемії легеневих респіраторних захворювань в США, пов'язаних з електронними сигаретами, стало відомо в кінці літа.

24 серпня 2019 у США зафіксували перший випадок смерті від тяжкої респіраторної хвороби, яка була спровокована курінням електронної сигарети.

Станом на кінець жовтня відомо вже про 42 загиблих і тисячі хворих.