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    У світі

    Медики різних країн попереджують про велику шкоду вейпів

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    Вітамін Е був знайдений у всіх зібраних для дослідження зразках рідини з легенів хворих пацієнтів, які курили вейп - Медики різних країн попереджують про велику шкоду вейпів
    Вітамін Е був знайдений у всіх зібраних для дослідження зразках рідини з легенів хворих пацієнтів, які курили вейп

    Одними з найбільш небезпечних компонентів в сумішах для куріння вейпа є вітамін Е і пропіленгліголь

    В Центрі з контролю і профілактики захворювань США визначили ацетат вітаміну Е як одну з головних причин захворювань серед курців електронних сигарет. Цей компонент був знайдений у всіх зібраних для дослідження зразках рідини з легенів хворих пацієнтів.

    Вчені зазначають, що одними з найбільш небезпечних компонентів в сумішах для куріння вейпа є вітамін Е і пропіленгліголь.

    Так, вітамін Е не потрібен організму і лише сприяє розвитку раку, а пропіленгліголь при нагріванні викликає ураження легенів.

    Експерти відзначають, що використовувана в електронних сигаретах технологія не пройшла відповідних перевірок і випробувань, що робить її потенційно небезпечною.

    Нагадаємо, про епідемії легеневих респіраторних захворювань в США, пов'язаних з електронними сигаретами, стало відомо в кінці літа.

    24 серпня 2019 у США зафіксували перший випадок смерті від тяжкої респіраторної хвороби, яка була спровокована курінням електронної сигарети.

    Станом на кінець жовтня відомо вже про 42 загиблих і тисячі хворих.

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