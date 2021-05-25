  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як захиститися від небезпечного впливу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Погіршення самопочуття почнеться 25 травня, в наступні два дні очікується пік &ndash; вчені присвоїли цій бурі рівень G1 - Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як захиститися від небезпечного впливу

    Погіршення самопочуття почнеться 25 травня, в наступні два дні очікується пік – вчені присвоїли цій бурі рівень G1

    Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, в дні підвищеної активності варто дотримуватися кількох правил

    Фахівці сонячної лабораторії ФІАН підготували прогноз магнітних бур на 27 днів. Так, триденна магнітна буря очікується з вівторка 25 травня по четвер 27 травня.

    Сплеск 25 травня буде несильним, а бурі в наступні два дні досягнуть рівня G1 і будуть відчутними.

    Прогноз магнітних бурь / Фото: Лабораторія Рентгенівської астрономії Сонця
    Прогноз магнітних бурь / Фото: Лабораторія Рентгенівської астрономії Сонця

    Вплив геомагнітних бур на здоров'я

    Під час магнітної активності можуть виникати такі неприємні симптоми: головний біль, запаморочення, біль у м'язах і суглобах, підвищений тиск, болі в серці, дратівливість, безсоння або сонливість.

    Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, в дні підвищеної активності варто дотримуватися кількох правил:

    • Відмовтеся від алкоголю і куріння в небезпечні дні.
    • Каву та енергетики замініть зеленим і трав'яним чаєм.
    • Приймайте контрастний душ.
    • Проводьте більше часу на свіжому повітрі.
    • Не нервуйте, виключіть джерела стресу.
    • Лягайте спати в один і той же час, спіть не менше 7 годин на добу.
    • Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої їжі.

    Які симптоми викликає магнітна буря

    • Погіршення загального самопочуття, особливо у людей з хронічними захворюваннями, літніх людей і у тих, хто схильний до метеозалежності.
    • Порушення сну, сонливість, безсоння, занепад сил.
    • Перепади артеріального тиску, головні болі, порушення серцевого ритму.
    • Дратівливість, агресія, депресивний стан, погіршення настрою без видимої причини.Сильна втома, неможливість сконцентруватися, млявість.

    Раніше повідомлялося, що магнітні бурі в травні будуть сильними і довготривалими.

    Теги: здоров'я атмосферне явище
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як захиститися від небезпечного впливу