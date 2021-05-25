Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як захиститися від небезпечного впливу
Погіршення самопочуття почнеться 25 травня, в наступні два дні очікується пік – вчені присвоїли цій бурі рівень G1
Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, в дні підвищеної активності варто дотримуватися кількох правил
Фахівці сонячної лабораторії ФІАН підготували прогноз магнітних бур на 27 днів. Так, триденна магнітна буря очікується з вівторка 25 травня по четвер 27 травня.
Сплеск 25 травня буде несильним, а бурі в наступні два дні досягнуть рівня G1 і будуть відчутними.
Вплив геомагнітних бур на здоров'я
Під час магнітної активності можуть виникати такі неприємні симптоми: головний біль, запаморочення, біль у м'язах і суглобах, підвищений тиск, болі в серці, дратівливість, безсоння або сонливість.
Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, в дні підвищеної активності варто дотримуватися кількох правил:
- Відмовтеся від алкоголю і куріння в небезпечні дні.
- Каву та енергетики замініть зеленим і трав'яним чаєм.
- Приймайте контрастний душ.
- Проводьте більше часу на свіжому повітрі.
- Не нервуйте, виключіть джерела стресу.
- Лягайте спати в один і той же час, спіть не менше 7 годин на добу.
- Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої їжі.
Які симптоми викликає магнітна буря
- Погіршення загального самопочуття, особливо у людей з хронічними захворюваннями, літніх людей і у тих, хто схильний до метеозалежності.
- Порушення сну, сонливість, безсоння, занепад сил.
- Перепади артеріального тиску, головні болі, порушення серцевого ритму.
- Дратівливість, агресія, депресивний стан, погіршення настрою без видимої причини.Сильна втома, неможливість сконцентруватися, млявість.
Раніше повідомлялося, що магнітні бурі в травні будуть сильними і довготривалими.