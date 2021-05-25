Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як захиститися від небезпечного впливу

Погіршення самопочуття почнеться 25 травня, в наступні два дні очікується пік – вчені присвоїли цій бурі рівень G1

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, в дні підвищеної активності варто дотримуватися кількох правил

Фахівці сонячної лабораторії ФІАН підготували прогноз магнітних бур на 27 днів. Так, триденна магнітна буря очікується з вівторка 25 травня по четвер 27 травня.

Сплеск 25 травня буде несильним, а бурі в наступні два дні досягнуть рівня G1 і будуть відчутними.

Прогноз магнітних бурь / Фото: Лабораторія Рентгенівської астрономії Сонця

Вплив геомагнітних бур на здоров'я

Під час магнітної активності можуть виникати такі неприємні симптоми: головний біль, запаморочення, біль у м'язах і суглобах, підвищений тиск, болі в серці, дратівливість, безсоння або сонливість.

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, в дні підвищеної активності варто дотримуватися кількох правил:

Відмовтеся від алкоголю і куріння в небезпечні дні.

Каву та енергетики замініть зеленим і трав'яним чаєм.

Приймайте контрастний душ.

Проводьте більше часу на свіжому повітрі.

Не нервуйте, виключіть джерела стресу.

Лягайте спати в один і той же час, спіть не менше 7 годин на добу.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої їжі.

Які симптоми викликає магнітна буря

Погіршення загального самопочуття, особливо у людей з хронічними захворюваннями, літніх людей і у тих, хто схильний до метеозалежності.

Порушення сну, сонливість, безсоння, занепад сил.

Перепади артеріального тиску, головні болі, порушення серцевого ритму.

Дратівливість, агресія, депресивний стан, погіршення настрою без видимої причини.Сильна втома, неможливість сконцентруватися, млявість.

Раніше повідомлялося, що магнітні бурі в травні будуть сильними і довготривалими.