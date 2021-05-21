США накрила потужна повінь. Люди потонули у власних авто
Ураган із затяжними зливами обрушився на південний схід США
Ураган із затяжними зливами обрушився на південний схід США, викликавши повінь у штаті Луїзіана в районі озера Чарльз. Сотні сімей залишили свої будинки.
Як повідомив губернатор штату Джон Белл Едвардс, четверо потонули в своїх автомобілях, коли намагалися перетнути затоплені райони. Ще один 76-річний чоловік був підключений до апарату ШВЛ, але помер через аварійне відключення електроенергії.
Всього від повені постраждали близько 400 сімей у Лейк-Чарльз і близько 300 - в Батон-Руж. За словами губернатора, це число змінюється щогодини.
Still flooding in parts of #Louisiana https://t.co/EJ0yqEIluL— AI6YR (@ai6yrham) May 20, 2021
За інформацією синоптиків, у Луїзіані не очікують покращення ситуації. Ба більше – дощі падатимуть ще потужніші. За даними Національної метеорологічної служби, 21 травня в районі озера Чарльз може впасти ще 2 – 3 дюйми опадів (5 – 7,5 сантиметра).