США накрила потужна повінь. Люди потонули у власних авто

У Сполучених Штатах в результаті сильної повені постраждали сотні людей, щонайменше п'ятеро загинули. Про це повідомляє NBC News

Ураган із затяжними зливами обрушився на південний схід США, викликавши повінь у штаті Луїзіана в районі озера Чарльз. Сотні сімей залишили свої будинки.

Як повідомив губернатор штату Джон Белл Едвардс, четверо потонули в своїх автомобілях, коли намагалися перетнути затоплені райони. Ще один 76-річний чоловік був підключений до апарату ШВЛ, але помер через аварійне відключення електроенергії.

Всього від повені постраждали близько 400 сімей у Лейк-Чарльз і близько 300 - в Батон-Руж. За словами губернатора, це число змінюється щогодини.

