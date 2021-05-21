США накрила потужна повінь. Люди потонули у власних авто

Ураган із затяжними зливами обрушився на південний схід США

У Сполучених Штатах в результаті сильної повені постраждали сотні людей, щонайменше п'ятеро загинули. Про це повідомляє NBC News

Ураган із затяжними зливами обрушився на південний схід США, викликавши повінь у штаті Луїзіана в районі озера Чарльз. Сотні сімей залишили свої будинки.

Як повідомив губернатор штату Джон Белл Едвардс, четверо потонули в своїх автомобілях, коли намагалися перетнути затоплені райони. Ще один 76-річний чоловік був підключений до апарату ШВЛ, але помер через аварійне відключення електроенергії.

Всього від повені постраждали близько 400 сімей у Лейк-Чарльз і близько 300 - в Батон-Руж. За словами губернатора, це число змінюється щогодини.

За інформацією синоптиків, у Луїзіані не очікують покращення ситуації. Ба більше – дощі падатимуть ще потужніші. За даними Національної метеорологічної служби, 21 травня в районі озера Чарльз може впасти ще 2 – 3 дюйми опадів (5 – 7,5 сантиметра).