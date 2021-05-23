Дієтолог назвала способи прискорити обмін речовин

Для прискорення метаболізму варто їсти більше продуктів, що містять білок

Одним з основних правил для схуднення є фізична активність

Зниження ваги безпосередньо залежить від швидкості обміну речовин. Способи прискорити його назвала дієтолог Таміла Арсеньєва в своєму Instagram.

За словами спеціалістки, одним з основних правил для схуднення є фізична активність. При цьому не обов’язково займатися спортом, досить просто забезпечити рухову активність.

Друга умова для схуднення – здоровий сон. За словами фахівця, порушення обміну речовин часто відбуваються через нестачу сну, що веде до зниження витрати калорій.

Також для прискорення метаболізму варто їсти більше продуктів, що містять білок, оскільки організм витрачає на його розщеплення більшу частину енергії. Ця речовина міститься в рибі, яйцях, горіхах, бобових.

Обмін речовин підвищується і завдяки теплу, у зв’язку з чим важливо пити холодні напої – організм витратить частину енергії на відновлення тепла. Також важливо пити зелений чай і вживати гостру їжу, яка зменшує відчуття голоду.

Раніше лікар-дієтолог назвала ідеальні продукти для швидкого схуднення. За її словами, це цибуля, шпинат і селера, які містять багато кислот, калію і клітковини. Також варто їсти більше буряка, огірків, гострих і пряних овочів.

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