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    Блискавка «вдарила» двох жінок на Дніпропетровщині

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    За статистикою, щороку в світі від удару блискавки гинуть до 3000 людей - Блискавка «вдарила» двох жінок на Дніпропетровщині
    За статистикою, щороку в світі від удару блискавки гинуть до 3000 людей
    Фото з відкритих джерел

    Від удару блискавки у жінки навіть розплавився одяг

    В одному із сіл Дніпропетровської області дві жінки постраждали від удару блискавки. Одну жінку госпіталізували, йдеться в сюжеті ТСН.

    Дві односельчанки 50 і 67 років під час грози вийшли на околицю села, щоб загнати корів із пасовища.

    У жінок вдарила блискавка і вони втратили свідомість. Молодша прокинулася першою і зуміла дійти до найближчого будинку і викликала швидку допомогу.

    У другої жінки від удару розплавився одяг. Постраждалу із серйозними опіками доставили в реанімаційне відділення.


    Лікарі кажуть, що жінка перебуває у важкому стані, проте її життю нічого не загрожує.

    За статистикою, щороку в світі від удару блискавки гинуть до 3000 людей. Українські рятувальники вкотре нагадують громадянам правила безпечної поведінки в грозу:

    • Під час грози, якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть усі вікна та двері. В приміщенні не повинно бути протягу, що, як магніт, притягує кульову блискавку. Тримайтеся подалі від електроприладів, антен, проводів – всі вони притягують розряд.
    • Якщо ви перебуваєте на вулиці, уникайте високих дерев, металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева.
    • Якщо ви опинилися в лісі, не ховайтеся від грози на узвишші. Знайдіть низькі дерева, що стоять поряд. Ховатися під одиноким високим деревом небезпечно для життя. Ні в якому разі не бігайте й не плавайте. Зверніть увагу на місцевість: якщо на деревах помітні сліди від потрапляння блискавки, отже, ґрунт навколо має високу провідність електрики, і блискавка б’є туди постійно. Дуб, тополя, сосна та ялина найбільш уразливі для розрядів електрики, найменше – верба, клен та кущі.
    • Якщо ви опинилися в полі, знайдіть заглиблення в землі. Воно повинно бути сухим – волога земля сильніше проводить електрику. Якщо поблизу немає сухого заглиблення, сховайтеся в мокрій землі, але не лягайте в повний зріст.
    • Якщо гроза застала вас під час прогулянки на велосипеді чи мотоциклі, терміново зупиніться – це небезпечно. Коли ж ви знаходитеся в автомобілі, небезпека вам не загрожує. Але не забудьте зняти всі металеві антени з поверхні машини, які можуть притягувати розряди.
    • Усі електричні прилади, зокрема мобільні телефони, є своєрідними приймачами для кульових блискавок. Тому в жодному разі не користуйтеся ними під час грози, натомість негайно їх вимкніть.

    Зазначимо, що попри дощову погоду у більшості областей в найближчі дні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    Днями у селі Трепівка, що у Кіровоградській області, у приватний будинок вдарила блискавка, яка спричинила пожежу.

    Дивіться також прогноз погоди на 21 травня. Синоптики кажуть, що грози і дощі відступлять.

    Теги: стихійні лиха земля атмосферне явище надзвичайні ситуації лікарня рятувальники Дніпропетровщина жінка небезпека
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    Блискавка «вдарила» двох жінок на Дніпропетровщині