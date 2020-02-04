  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    Став відомий найнещасніший вік українців

    • Розсилка
    Науковець відзначив, що для жителів розвинених країн, до яких він відніс США, Німеччину, Канаду і Японію, найнещасніший вік &ndash; це 47,2 років - Став відомий найнещасніший вік українців
    Науковець відзначив, що для жителів розвинених країн, до яких він відніс США, Німеччину, Канаду і Японію, найнещасніший вік – це 47,2 років

    Найнещасніший вік для жителів країн, що розвиваються - це 48,2 років - американський науковець

    Американський вчений Девід Бланчфлауер зміг обчислити найнещасніший вік у житті людей. Про це повідомляє lenta.ua.

    Згідно з висновками професора, для жителів розвинених країн та країн, що розвиваются, найнещаснішими вони стають у різному віці.

    Так, наприклад, Україну Бланчфлауер відніс до країн, що розвиваються, тому для українців найнещасніший вік – це 48,2 років. Також до країн, що розвиваються вчений  зарахував Росію, Туреччину, Китай та Польщу.

    Науковець відзначив, що для жителів розвинених країн, до яких він відніс США, Німеччину, Канаду і Японію, найнещасніший вік – це 47,2 років.

    Під час свого дослідження американський професор займався вивченням співвідношення рівня добробуту та віку в 132 країнах світу.

    У кінцевому результаті він прийшов до висновку, що абсолютно для будь-якої країни існує якась U-подібна «крива щастя». Через цю криву проходить людина протягом всього свого життя. Відповідно до цієї кривої він і визначив найнещасніший вік людей.

    Росія Польща США Китай українці Україна вік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ