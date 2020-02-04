Став відомий найнещасніший вік українців



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Науковець відзначив, що для жителів розвинених країн, до яких він відніс США, Німеччину, Канаду і Японію, найнещасніший вік – це 47,2 років

Найнещасніший вік для жителів країн, що розвиваються - це 48,2 років - американський науковець

Американський вчений Девід Бланчфлауер зміг обчислити найнещасніший вік у житті людей. Про це повідомляє lenta.ua.

Згідно з висновками професора, для жителів розвинених країн та країн, що розвиваются, найнещаснішими вони стають у різному віці.

Так, наприклад, Україну Бланчфлауер відніс до країн, що розвиваються, тому для українців найнещасніший вік – це 48,2 років. Також до країн, що розвиваються вчений зарахував Росію, Туреччину, Китай та Польщу.

Науковець відзначив, що для жителів розвинених країн, до яких він відніс США, Німеччину, Канаду і Японію, найнещасніший вік – це 47,2 років.

Під час свого дослідження американський професор займався вивченням співвідношення рівня добробуту та віку в 132 країнах світу.

У кінцевому результаті він прийшов до висновку, що абсолютно для будь-якої країни існує якась U-подібна «крива щастя». Через цю криву проходить людина протягом всього свого життя. Відповідно до цієї кривої він і визначив найнещасніший вік людей.

