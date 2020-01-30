Екоактивістку Грету Тунберг вдруге висунули на Нобелівську премію миру



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Грету Тунберг висунули на Нобелівську премію миру Фото: AFP

Раныше Грету Тунберг висунули на Нобелівську премію миру в 2019 році, але лауреатом став прем'єр-міністр Ефіопії

Шведську кліматичну активістку Грету Тунберг вдруге номінували на здобуття Нобелівської премії миру 2020.

Про це повідомляє AFP.

З ініціативою виступили двоє шведських депутатів Єнс Холм та Хокан Свеннелінг з Лівої партії.

«Грета Тунберг - кліматичний активіст, і головна причина, чому вона заслуговує на Нобелівську премію миру, полягає в тому, що, попри її юний вік, вона наполегливо працювала над тим, щоб змусити політиків звернути увагу на кліматичну кризу», - заявили шведські законодавці в листі.

За їхніми словами, без руху школярів і студентів П'ятниці заради майбутнього і Грети Тунберг «проблема клімату не була б частиною сьогоднішнього порядку денного».

17-річну Грету Тунберг висунули на Нобелівську премію миру в 2019 році, але лауреатом став прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі за його зусилля з врегулювання тривалого конфлікту з сусідньою Еритреєю.

Нагадаємо, авторитетний журнал Time присудив звання Людини року юній шведській екоактивістці Греті Тунберг.

Також повідомлялося, що Грета Тунберг отримала «альтернативну Нобелівську премію».

Нагадаємо, Грета Тунберг - 16-річна шведська екоактивістка. Нещодавно вона стала лауреатом Міжнародної дитячої премії миру.