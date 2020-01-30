  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Екоактивістку Грету Тунберг вдруге висунули на Нобелівську премію миру

    • Розсилка
    Грету Тунберг висунули на Нобелівську премію миру - Екоактивістку Грету Тунберг вдруге висунули на Нобелівську премію миру
    Грету Тунберг висунули на Нобелівську премію миру
    Фото: AFP

    Раныше Грету Тунберг висунули на Нобелівську премію миру в 2019 році, але лауреатом став прем'єр-міністр Ефіопії

    Шведську кліматичну активістку Грету Тунберг вдруге номінували на здобуття Нобелівської премії миру 2020.

    Про це повідомляє AFP.

    З ініціативою виступили двоє шведських депутатів Єнс Холм та Хокан Свеннелінг з Лівої партії.

    «Грета Тунберг - кліматичний активіст, і головна причина, чому вона заслуговує на Нобелівську премію миру, полягає в тому, що, попри її юний вік, вона наполегливо працювала над тим, щоб змусити політиків звернути увагу на кліматичну кризу», - заявили шведські законодавці в листі.

    За їхніми словами, без руху школярів і студентів П'ятниці заради майбутнього і Грети Тунберг «проблема клімату не була б частиною сьогоднішнього порядку денного».

    17-річну Грету Тунберг висунули на Нобелівську премію миру в 2019 році, але лауреатом став прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі за його зусилля з врегулювання тривалого конфлікту з сусідньою Еритреєю.

    Нагадаємо, авторитетний журнал Time присудив звання Людини року юній шведській екоактивістці Греті Тунберг.

    Також повідомлялося, що Грета Тунберг отримала «альтернативну Нобелівську премію».

    Раніше голлівудський актор Леонардо Ді Капріо поговорив зі шведською 16-річною екоактивісткою Гретою Тунберг і опублікував в своєму Instagram їхню спільну фотографію.

    Нагадаємо, Грета Тунберг - 16-річна шведська екоактивістка. Нещодавно вона стала лауреатом Міжнародної дитячої премії миру.

    Нобелівська премія вік Грета Тунберг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ