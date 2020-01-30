Екоактивістку Грету Тунберг вдруге висунули на Нобелівську премію миру
Раныше Грету Тунберг висунули на Нобелівську премію миру в 2019 році, але лауреатом став прем'єр-міністр Ефіопії
Шведську кліматичну активістку Грету Тунберг вдруге номінували на здобуття Нобелівської премії миру 2020.
Про це повідомляє AFP.
З ініціативою виступили двоє шведських депутатів Єнс Холм та Хокан Свеннелінг з Лівої партії.
«Грета Тунберг - кліматичний активіст, і головна причина, чому вона заслуговує на Нобелівську премію миру, полягає в тому, що, попри її юний вік, вона наполегливо працювала над тим, щоб змусити політиків звернути увагу на кліматичну кризу», - заявили шведські законодавці в листі.
За їхніми словами, без руху школярів і студентів П'ятниці заради майбутнього і Грети Тунберг «проблема клімату не була б частиною сьогоднішнього порядку денного».
17-річну Грету Тунберг висунули на Нобелівську премію миру в 2019 році, але лауреатом став прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі за його зусилля з врегулювання тривалого конфлікту з сусідньою Еритреєю.
Нагадаємо, авторитетний журнал Time присудив звання Людини року юній шведській екоактивістці Греті Тунберг.
Також повідомлялося, що Грета Тунберг отримала «альтернативну Нобелівську премію».
Нагадаємо, Грета Тунберг - 16-річна шведська екоактивістка. Нещодавно вона стала лауреатом Міжнародної дитячої премії миру.