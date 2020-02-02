Пенсійний вік доведеться підвищувати. Фахівець розповів про те, що чекає українців



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Демографічні зміни – серйозний виклик для пенсійної системи - демограф

У 2050 році кожен третій українець буде старшим за 60 років. Як скорочення і старіння населення вплине на життя в Україні, – йдеться на сайті «Сьогодні».

«На пенсію виходить покоління, яке за чисельністю в півтора рази більше, аніж молодь, яка виходить на ринок праці. Демографічні зміни – серйозний виклик для пенсійної системи», – каже Лідія Ткаченко, провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України.

Співвідношення пенсіонерів і працюючих може постраждати – пенсії просто нічим буде платити. В Україні працює солідарна пенсійна система – всі, хто працює офіційно і сплачує податки, фактично, платить пенсії нинішнім пенсіонерам.

Уже з наступного 2021 року підвищення пенсійного віку закінчиться – чоловіки і жінки виходитимуть на заслужений відпочинок в 60 років. Поки в Україні не порушують питання про подальше підняття планки виходу на пенсію. Але це неминуче, вважає демограф.

«Радше за все, доведеться піднімати пенсійний вік. Тому що 60 років для європейської країни – це дуже мало. У сусідніх країнах пенсійний вік уже сягає 63-65 років. Інша річ, що підвищення віку має вписуватися в тривалість життя. Ми дуже відрізняємося від інших країн тим, що у нас практично не зростає тривалість життя, а рівень смертності не зменшується. Це дуже гальмує політику підвищення пенсійного віку», – каже Лідія Ткаченко.

Для порівняння, в Україні очікувана тривалість життя становить 71,6 року (чоловіки – 66,69, жінки – 76,72), в країнах ЄС – 81 рік (чоловіки – 78,2, жінки 83,6).

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