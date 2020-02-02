  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Пенсійний вік доведеться підвищувати. Фахівець розповів про те, що чекає українців

    • Розсилка
    Пенсійний вік доведеться підвищувати. Фахівець розповів про те, що чекає українців

    Демографічні зміни – серйозний виклик для пенсійної системи - демограф

    У 2050 році кожен третій українець буде старшим за 60 років. Як скорочення і старіння населення вплине на життя в Україні, – йдеться на сайті «Сьогодні».

    «На пенсію виходить покоління, яке за чисельністю в півтора рази більше, аніж молодь, яка виходить на ринок праці. Демографічні зміни – серйозний виклик для пенсійної системи», – каже Лідія Ткаченко, провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України.

    Співвідношення пенсіонерів і працюючих може постраждати – пенсії просто нічим буде платити. В Україні працює солідарна пенсійна система – всі, хто працює офіційно і сплачує податки, фактично, платить пенсії нинішнім пенсіонерам.

    Уже з наступного 2021 року підвищення пенсійного віку закінчиться – чоловіки і жінки виходитимуть на заслужений відпочинок в 60 років. Поки в Україні не порушують питання про подальше підняття планки виходу на пенсію. Але це неминуче, вважає демограф.

    «Радше за все, доведеться піднімати пенсійний вік. Тому що 60 років для європейської країни – це дуже мало. У сусідніх країнах пенсійний вік уже сягає 63-65 років. Інша річ, що підвищення віку має вписуватися в тривалість життя. Ми дуже відрізняємося від інших країн тим, що у нас практично не зростає тривалість життя, а рівень смертності не зменшується. Це дуже гальмує політику підвищення пенсійного віку», – каже Лідія Ткаченко.

    Для порівняння, в Україні очікувана тривалість життя становить 71,6 року (чоловіки – 66,69, жінки – 76,72), в країнах ЄС – 81 рік (чоловіки – 78,2, жінки 83,6).

    Нагадаємо, кожен другий залишиться без пенсії. Українцям розповіли, що робити зі стажем.

    Як повідомлялося, усіх одержувачів соцвиплат перевірять: у кого можуть забрати пенсію.

    пенсійна система податки населення вік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ