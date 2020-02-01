Кожен другий залишиться без пенсії. Українцям розповіли, що робити зі стажем



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В Україні мінімальна пенсія є однією з найнижчих в Європі. Уже кілька років виплату рахують за зниженим коефіцієнтом оцінювання стажу

Рік стажу українцям обійдеться в 24 936 грн

В Україні до 2028-го 45% українців, які досягли 60 років, залишаться без пенсії через відсутність стажу. Для них Пенсійний фонд пропонує два сценарії покупки відсутніх років.

Про це повідомляє Obozrevatel. Українці можуть сміливо йти на пенсію вже в 60 років, якщо у вас від 17 до 27 років стажу, то доведеться попрацювати до 63 років, а зі стажем від 15 до 17 років – до 65.

Якщо не вистачає стажу, є два варіанти:

докупити стаж;

добровільний внесок до Пенсійного фонду.

У першому випадку пенсійний фонд продає стаж українцям розраховуючи вартість місяці за формулою: 22% помножити на мінімальну зарплату і помножити на два, що за станом на сьогодні дорівнює 2 078 грн. Відповідно, рік стажу вам обійдеться в 24 936 грн.

Якщо перший варіант більше підходить тим, у кого пенсійний вік уже на носі, а стажу не вистачає, то другий варіант для тих, хто заздалегідь подумав про свою пенсію. Наприклад, якщо ви не працюєте офіційно, а отримувати пенсію все ж хочеться, ви можете подати заяву до Пенсійного фонду про добровільну сплату мінімального внеску – 22% від мінімалки. На даний момент це 1 039 грн в місяць.

Українці, згідно із законопроєктом про запуск другого рівня пенсійного накопичення від «Слуги народу» (№2683) щомісяця повинні будуть в середньому віддавати від 3% до 7% від зарплати.

В Україні мінімальна пенсія є однією з найнижчих в Європі. Уже кілька років виплату рахують за зниженим коефіцієнтом оцінювання стажу. Наприклад, якщо зараз виходити на заслужений відпочинок, маючи середню зарплату (приблизно 10 тис. грн), то розмір пенсії складе всього 2,1 тис. грн.

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