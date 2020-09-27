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    Здоров'я

    Степанов назвав регіони із найбільшим добовим приростом захворілих на коронавірус

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    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання на Covid-19 була зафіксована у Харківській області - Степанов назвав регіони із найбільшим добовим приростом захворілих на коронавірус
    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання на Covid-19 була зафіксована у Харківській області

    В Україні за минулу добу коронавірусне захворювання підтвердили у 3130 людей

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання на Covid-19 була зафіксована у Харківській області. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області – 494 (місто Харків – 414), місто Київ – 323, Дніпропетровській області – 167, Львівській області – 148, Київській області −143 та Одеській області −142 випадки», – зазначив він.

    Загалом, поширення коронавірусу у регіонах виглядає так:

    • Вінницька область – 5900 (+116 за добу)
    • Волинська область – 7632 (+132)
    • Дніпропетровська область – 5285 (+167)
    • Донецька область – 3016 (+52)
    • Житомирська область – 5656 (+125)
    • Закарпатська область – 9632 (+52)
    • Запорізька область – 3663 (+95)
    • Івано-Франківська область – 13335 (+123)
    • Кіровоградська область – 1074 (+5)
    • місто Київ – 21815 (+323)
    • Київська область – 8714 (+143)
    • Львівська область – 19784 (+148)
    • Луганська область – 974 (+36)
    • Миколаївська область – 2980 (+105)
    • Одеська область – 12876 (+142)
    • Полтавська область – 1910 (+66)
    • Рівненська область – 12032 (+104)
    • Сумська область – 3672 (+123)
    • Тернопільська область – 12986 (+123)
    • Харківська область – 17364 (+494)
    • Херсонська область – 1049 (+49)
    • Хмельницька область – 5622 (+91)
    • Чернівецька область – 14009 (+107)
    • Черкаська область – 3694 (+124)
    • Чернігівська область – 3960 (+85)
    Коронавірус в Україні
    • Всього
      198634
    • Хворіють
      106793
    • Одужали
      87882
    • Померли
      39059

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 26 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3130 людей. Це на 703 випадків менше, ніж днем раніше (3833). Одужали за минулу добу – 1009 осіб (днем раніше – 1740), померли – 56 осіб (76). Загалом від початку пандемії станом на ранок 27 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 198634 людини, одужали 87882 особи, летальних випадків – 3959.

     

    Максим Степанов епідемія коронавірус
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