Степанов назвав регіони із найбільшим добовим приростом захворілих на коронавірус



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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання на Covid-19 була зафіксована у Харківській області

В Україні за минулу добу коронавірусне захворювання підтвердили у 3130 людей

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання на Covid-19 була зафіксована у Харківській області. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області – 494 (місто Харків – 414), місто Київ – 323, Дніпропетровській області – 167, Львівській області – 148, Київській області −143 та Одеській області −142 випадки», – зазначив він.

Загалом, поширення коронавірусу у регіонах виглядає так:

Вінницька область – 5900 (+116 за добу)

Волинська область – 7632 (+132)

Дніпропетровська область – 5285 (+167)

Донецька область – 3016 (+52)

Житомирська область – 5656 (+125)

Закарпатська область – 9632 (+52)

Запорізька область – 3663 (+95)

Івано-Франківська область – 13335 (+123)

Кіровоградська область – 1074 (+5)

місто Київ – 21815 (+323)

Київська область – 8714 (+143)

Львівська область – 19784 (+148)

Луганська область – 974 (+36)

Миколаївська область – 2980 (+105)

Одеська область – 12876 (+142)

Полтавська область – 1910 (+66)

Рівненська область – 12032 (+104)

Сумська область – 3672 (+123)

Тернопільська область – 12986 (+123)

Харківська область – 17364 (+494)

Херсонська область – 1049 (+49)

Хмельницька область – 5622 (+91)

Чернівецька область – 14009 (+107)

Черкаська область – 3694 (+124)

Чернігівська область – 3960 (+85)

Коронавірус в Україні

Всього 198634

Хворіють 106793

Одужали 87882

Померли 39059

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 26 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3130 людей. Це на 703 випадків менше, ніж днем раніше (3833). Одужали за минулу добу – 1009 осіб (днем раніше – 1740), померли – 56 осіб (76). Загалом від початку пандемії станом на ранок 27 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 198634 людини, одужали 87882 особи, летальних випадків – 3959.