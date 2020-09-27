Степанов назвав регіони із найбільшим добовим приростом захворілих на коронавірус
В Україні за минулу добу коронавірусне захворювання підтвердили у 3130 людей
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання на Covid-19 була зафіксована у Харківській області. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області – 494 (місто Харків – 414), місто Київ – 323, Дніпропетровській області – 167, Львівській області – 148, Київській області −143 та Одеській області −142 випадки», – зазначив він.
Загалом, поширення коронавірусу у регіонах виглядає так:
- Вінницька область – 5900 (+116 за добу)
- Волинська область – 7632 (+132)
- Дніпропетровська область – 5285 (+167)
- Донецька область – 3016 (+52)
- Житомирська область – 5656 (+125)
- Закарпатська область – 9632 (+52)
- Запорізька область – 3663 (+95)
- Івано-Франківська область – 13335 (+123)
- Кіровоградська область – 1074 (+5)
- місто Київ – 21815 (+323)
- Київська область – 8714 (+143)
- Львівська область – 19784 (+148)
- Луганська область – 974 (+36)
- Миколаївська область – 2980 (+105)
- Одеська область – 12876 (+142)
- Полтавська область – 1910 (+66)
- Рівненська область – 12032 (+104)
- Сумська область – 3672 (+123)
- Тернопільська область – 12986 (+123)
- Харківська область – 17364 (+494)
- Херсонська область – 1049 (+49)
- Хмельницька область – 5622 (+91)
- Чернівецька область – 14009 (+107)
- Черкаська область – 3694 (+124)
- Чернігівська область – 3960 (+85)
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Всього198634
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Хворіють106793
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Одужали87882
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Померли39059
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 26 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3130 людей. Це на 703 випадків менше, ніж днем раніше (3833). Одужали за минулу добу – 1009 осіб (днем раніше – 1740), померли – 56 осіб (76). Загалом від початку пандемії станом на ранок 27 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 198634 людини, одужали 87882 особи, летальних випадків – 3959.