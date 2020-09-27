Науковці назвали вітамін, який знижує ризик підхопити коронавірус



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Основне джерело вітаміну D – сонце, тому дуже важливо влітку більше бувати на вулиці

Цей вітамін наявний і в харчових продуктах

Ситуація із захворюваністю на коронавірусну інфекцію загострилася не тільки в Україні, але і в багатьох країнах. Люди вже не так легковажно ставляться до інформації про коронавірус і намагаються дізнатися, як же захистити свій організм від зараження.

Фахівці з Бостонської медичної школи назвали вітамін, який може захистити організм людини від небезпечної інфекції, повідомляє журнал PLOS ONE.

Для того, щоб визначити, який вітамін буде найкориснішим для профілактики коронавірусної інфекції, вони провели масштабне дослідження.

Для цього, медики вивчили 200 зразків крові пацієнтів, у яких вже виявили коронавірусну інфекцію. У підсумку вони прийшли до висновку, що якщо у людини достатній рівень вітаміну D, то він менш схильний до ризику заразитися на Covid-19.

Повідомляється, що серед вивчених аналізів крові вчені знайшли тих, у кого показник цього вітаміну був в дефіциті.

Зазначено, що у тих пацієнтів, які мали в організмі достатню кількість вітаміну D, хвороба протікала набагато легше, у них не відзначалося серйозних ускладнень, а кількість смертельних випадків склала нижче 50%.

Продукти, багаті вітаміном D

Основне джерело вітаміну D – сонце, тому дуже важливо влітку більше бувати на вулиці. Восени ж цей вітамін важко отримати від природи, адже в основному вже стає похмуро, холодно і дощитиме. Але є продукти, які можуть заповнити дефіцит цього вітаміну. В першу чергу, це молочні продукти в будь-якому вигляді, печінка, а також риба і риб’ячий жир, яйця.

Головна функція вітаміну D в організмі людини – підтримувати рівень кальцію і фосфору в організмі на потрібному рівні. Також цей вітамін впливає на міцність кісток і їх зростання.