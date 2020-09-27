  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    Комаровський спрогнозував, коли епідемія коронавірусу піде на спад

    • Розсилка
    Робити зараз прогноз розвитку ситуації з інфекцією дуже складно - Комаровський спрогнозував, коли епідемія коронавірусу піде на спад
    Робити зараз прогноз розвитку ситуації з інфекцією дуже складно

    «Я не вірю в те, що карантинні обмеження здатні що-небудь кардинально змінити» – лікар

    Лікар Комаровський переконаний, що пандемія коронавірусу завершиться до кінця 2022 року. Таку думку він висловив, відповідаючи на питання під час прямого ефіру на своєму YouTube-каналі.

    «Я був упевнений, що все це скінчиться до 1 травня, а якщо не пощастить, ну до 1 червня нарешті. Всі наші надії на ультрафіолет і відкрите повітря не спрацювали. Ми переоцінили можливість контактної передачі. Ми недооцінили можливість вірусу залишатися у повітрі», – сказав медик.

    За словами педіатра, робити зараз прогноз розвитку ситуації з інфекцією дуже складно.

    «Я не вірю в те, що карантинні обмеження здатні що-небудь кардинально змінити», – вважає Комаровський.

    Лікар каже, що відсоток заражень буде зростати, поки 40% населення не матимуть антитіла.

    «Якщо буде вакцина – все закінчиться до кінця 2022 року, якщо її не буде – то скоріше всього теж до кінця 2022 року», – підсумував Комаровський.

    Нагадаємо, відомий лікар Євген Комаровський розповів, що найбільш дієвим способом запобігти зараженню вчителів коронавірусом в школах є установка захисних екранів. Медик каже, що на прохання вчителя в класах повинні бути встановлені прозорі захисні екрани між викладачами та учням.

    Доктор Комаровський розповів, як не допустити, щоб ГРВІ перейшла в пневмонію.

    Читайте також:
    Лікар-епідеміолог: Сенс карантинного зонування втрачається, бо нема контролю
    лікар епідемія населення Евгений Комаровский коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies