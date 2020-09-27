Комаровський спрогнозував, коли епідемія коронавірусу піде на спад



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Робити зараз прогноз розвитку ситуації з інфекцією дуже складно

«Я не вірю в те, що карантинні обмеження здатні що-небудь кардинально змінити» – лікар

Лікар Комаровський переконаний, що пандемія коронавірусу завершиться до кінця 2022 року. Таку думку він висловив, відповідаючи на питання під час прямого ефіру на своєму YouTube-каналі.

«Я був упевнений, що все це скінчиться до 1 травня, а якщо не пощастить, ну до 1 червня нарешті. Всі наші надії на ультрафіолет і відкрите повітря не спрацювали. Ми переоцінили можливість контактної передачі. Ми недооцінили можливість вірусу залишатися у повітрі», – сказав медик.

За словами педіатра, робити зараз прогноз розвитку ситуації з інфекцією дуже складно.

«Я не вірю в те, що карантинні обмеження здатні що-небудь кардинально змінити», – вважає Комаровський.

Лікар каже, що відсоток заражень буде зростати, поки 40% населення не матимуть антитіла.

«Якщо буде вакцина – все закінчиться до кінця 2022 року, якщо її не буде – то скоріше всього теж до кінця 2022 року», – підсумував Комаровський.

Нагадаємо, відомий лікар Євген Комаровський розповів, що найбільш дієвим способом запобігти зараженню вчителів коронавірусом в школах є установка захисних екранів. Медик каже, що на прохання вчителя в класах повинні бути встановлені прозорі захисні екрани між викладачами та учням.

Доктор Комаровський розповів, як не допустити, щоб ГРВІ перейшла в пневмонію.

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