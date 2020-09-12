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    Здоров'я

    Степанов заявив, що Україні може не вистачити лікарів для боротьби з Covid–19

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    Степанов заявив, що Україні може не вистачити лікарів для боротьби з Covid&ndash;19 - Степанов заявив, що Україні може не вистачити лікарів для боротьби з Covid–19
    Степанов заявив, що Україні може не вистачити лікарів для боротьби з Covid–19

    Степанов пояснив, що коефіцієнт летальності в Україні – один з найнижчих

    У випадку неконтрольованої ситуації з Covid–19 є ризик нестачі лікарів. Україна йде не за найкращим сценарієм.

    Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час ток–шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

    Степанов пояснив, що коефіцієнт летальності в Україні – один з найнижчих, але швидке зростання захворюваності через недотримання правил може призвести до колапсу медичної системи.

    «Виходячи з того, з якою легкістю ми перевалили за 2 тисячі, а потім – за три тисячі, а з іншої сторони – легковажне ставлення до санітарних правил, – все це говорить, що ми йдемо не за найкращим сценарієм, м’яко кажучи…Нам елементарно може не вистачити лікарів в якийсь момент», – сказав міністр.

    Він додав, що зменшити кількість хворих можна дотримуючись «простих правил».

    До слова, в Україні за минулу добу, 10 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3144 людей. Одужали за минулу добу – 1194 людини (днем раніше –1174), померли 53 –  (45). Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом  148 756 людей, одужали 67005 осіб, летальних випадків – 3076.

    Як повідомлялося, за минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 404 особи. Від початку епідемії у Києві підтверджено 16523 випадків захворювання на Covid-19.

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