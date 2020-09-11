Новий антирекорд: у Києві за добу 404 нових хворих на коронавірус



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Кількість виявлених випадків Covid-19 зростає щодня

Минулої доби від коронавірусу померли семеро киян

За минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 404 особи. Від початку епідемії у Києві підтверджено 16523 випадки захворювання на Covid-19.

За попередню добу у столиці було виявлено 298 хворих на коронавірус.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Від початку епідемії у Києві одужали 5148 людей (за добу 171), померла 261 особа (за добу 7).

У Київській області зафіксовано 6648 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 94 особи. За попередню добу збільшення складало 95 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 4430 осіб (за добу 41), померли 128 людей (за добу 4).

Загалом в Україні підтверджено 148756 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 10 вересня зафіксовано ще 3144 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, станом на 10 вересня у Києві було підтверджено 16119 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 298 осіб.

У Київській області було зафіксовано 6554 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 95 осіб.