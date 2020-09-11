  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    В Україні коронавірус виявили ще у 3144 людей

    • Розсилка
    За минулу добу від коронавірусу померли 53 людини - В Україні коронавірус виявили ще у 3144 людей
    За минулу добу від коронавірусу померли 53 людини

    Від Covid-19 за минулу добу одужали 1194 людини

    В Україні за минулу добу, 10 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3144 людей. Це на 562 випадки більше, ніж днем раніше (2582). Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

    Одужали за минулу добу – 1194 людини (днем раніше –1174), померли 53 –  (45).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом  148 756 людей, одужали 67005 осіб, летальних випадків – 3076.

    Наразі добовий рекорд зафіксували 4 вересня — тоді Covid-19 виявили у 2 836 людей.

    Нагадаємо, що ВООЗ закликає світ готуватися до нової пандемії.

    Як повідомлялося, Україна розробляє тест, що дозволить з одного зразка визначати грип чи Covid-19 у людини.

    В Ізраїлі розробили 10-секундний тест на Covid-19 і незабаром він може з'явиться в Україні.

    До слова, у світі станом на ранок 11 вересня виявлено 28328131 хворих на коронавірус. Загальна кількість померлих від інфекції, викликаної коронавірусом складає 913919, одужало – 20342740 людей. Найбільше нових випадків коронавірусу у країнах Європи виявлено в Іспанії, Франції, Росії, Великобританії та Українї. Наразі Україна перебуває на 16-му місці за кількістю заражень за добу.

    Читайте також:

      лікарня Україна грип вірус коронавірус
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Читайте також:
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ