В Україні коронавірус виявили ще у 3144 людей



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За минулу добу від коронавірусу померли 53 людини

Від Covid-19 за минулу добу одужали 1194 людини

В Україні за минулу добу, 10 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3144 людей. Це на 562 випадки більше, ніж днем раніше (2582). Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

Одужали за минулу добу – 1194 людини (днем раніше –1174), померли 53 – (45).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 148 756 людей, одужали 67005 осіб, летальних випадків – 3076.

Наразі добовий рекорд зафіксували 4 вересня — тоді Covid-19 виявили у 2 836 людей.

Нагадаємо, що ВООЗ закликає світ готуватися до нової пандемії.

Як повідомлялося, Україна розробляє тест, що дозволить з одного зразка визначати грип чи Covid-19 у людини.

В Ізраїлі розробили 10-секундний тест на Covid-19 і незабаром він може з'явиться в Україні.

До слова, у світі станом на ранок 11 вересня виявлено 28328131 хворих на коронавірус. Загальна кількість померлих від інфекції, викликаної коронавірусом складає 913919, одужало – 20342740 людей. Найбільше нових випадків коронавірусу у країнах Європи виявлено в Іспанії, Франції, Росії, Великобританії та Українї. Наразі Україна перебуває на 16-му місці за кількістю заражень за добу.