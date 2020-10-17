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    Здоров'я

    Студентів-медиків можуть залучити до боротьби з коронавірусом, – Степанов

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    Від початку пандемії станом на ранок 17 жовтня в країні, за офіційними даними,&nbsp;заразилися коронавірусом 293641 людина - Студентів-медиків можуть залучити до боротьби з коронавірусом, – Степанов
    Від початку пандемії станом на ранок 17 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 293641 людина

    Робота студентів та інтернів може бути виключно під керівництвом лікаря

    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов припускає, що для боротьби з коронавірусом будуть залучати студентів-медиків і лікарів-інтернів. За його словами, вони можуть працювати під наглядом лікарів.

    Про це Степанов розповів на брифінгу.

    «У нас є дійсно напружена ситуація з кількістю людей, які госпіталізуються. Зрозуміло, що у нас збільшується навантаження на лікарів. Ми розглядаємо таку можливість залучення студентів для боротьби з коронавірусом, – ред.), і у нас є чітке розуміння, яким чином і як саме ми можемо залучати або лікарів-інтернів та студентів 5-6 курсу», – сказав він.

    Глава МОЗ додав, що робота студентів та інтернів може бути виключно під керівництвом лікаря. «Іншим способом це неможливо, оскільки тільки лікар-фахівець може надавати медичну допомогу самостійно», – резюмував Степанов.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      293641
    • Хворіють
      164011
    • Одужали
      124113
    • Померли
      5517

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 16 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6410 осіб. Це на 418 випадків більше, ніж днем раніше (5992). 

    Одужали за минулу добу – 2194 особи (у попередній день 2269), померли 109 осіб (у попередній день 106).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 17 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 293641 людина, одужали 124113 осіб, летальних випадків – 5517 осіб.

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