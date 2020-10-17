Міністр в Австрії заразився коронавірусом – весь уряд йде на аналізи



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Олександр Шалленберг пішов на самоізоляцію Фото: Eibner-Pressefoto/Global Look Press

Як запобіжний захід усіх членів австрійського уряду також перевірять на Covid-19

Коронавірусна хвороба у міністра закордонних справ Австрії Александра Шалленберга протікає безсимптомно, він перебуває на домашньому карантині. Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг 16 жовтня здав тест на коронавірус. Тест виявився позитивним, – повідомляє Die Presse.

Прессекретарка Шалленберга заявила, що як запобіжний захід усіх членів австрійського уряду також перевірять на Covid-19 – у середу, 14 жовтня, глава МЗС брав участь у засіданні Ради міністрів.

Вона висловила припущення, що Шалленберг міг заразитися під час поїздки в Люксембург 12 жовтня, де відбувалося засідання Ради міністрів закордонних справ країн Європейського союзу.

Найближчі закордонні поїздки глави МЗС Австрії – до Великобританії, Данії, Греції та на Кіпр – скасували.

Як повідомлялося, станом на ранок 17 жовтня у світі зареєстровано 39,5 млн випадків коронавірусу, зокрема 1,1 млн летальний і 29,6 млн випадки одужання. Лідером регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 16 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6410 осіб. Це на 418 випадків більше, ніж днем раніше (5992).

Одужали за минулу добу – 2194 особи (у попередній день 2269), померли 109 осіб (у попередній день 106).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 17 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 293641 людина, одужали 124113 осіб, летальних випадків – 5517 осіб.

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