Степанов пояснив, як проголосувати на самоізоляції



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Місцеві вибори повинні відбутися 25 жовтня

Для цього необхідно подати заяву в територіальну виборчу комісію до 23 жовтня

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, як проголосувати на місцевих виборах 25 жовтня виборцю, який перебуває на самоізоляції. Про це Степанов розповів на брифінгу 17 жовтня.

«Їм (людям на самоізоляції, – ред.) рекомендується здійснювати голосування за місцем перебування. Необхідно до 20:00 23 жовтня подати заяву з доданою довідкою медичної установи про стан здоров'я. Це необхідно, щоб відповідна виборча дільниця прийняла рішення щодо їх включення до списку виборців для голосування за місцем перебування.

Лікар або заклад охорони здоров'я може вам видати або виписку з карти амбулаторного хворого, або виписку з реєстру медичних записів про направлення і рецептів електронної системи МОЗ. Або той, або той документ», – пояснив Степанов.

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До слова, на місцевих виборах акредитовано вже 222 офіційних спостерігачів.

Нагадаємо, 13 жовтня ЦВК розпустила Одеський тервиборчком через «численні порушення закону».

Між іншим, ЦВК не рекомендує українцям йти на вибори з паспортом в додатку «Дія».