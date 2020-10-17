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    Оперативні дані: в Україні за добу коронавірус виявили у 6410 людей

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    <p>Минулої доби померли 109 осіб</p> - Оперативні дані: в Україні за добу коронавірус виявили у 6410 людей

    Минулої доби померли 109 осіб

    За минулу добу одужали 2194 особи

    В Україні за минулу добу, 16 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6410 осіб. Це на 418 випадків більше, ніж днем раніше (5992). 

    Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки та оборони України.

    Одужали за минулу добу – 2194 особи (у попередній день 2269), померли 109 осіб (у попередній день 106).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 17 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 293641 людина, одужали 124113 осіб, летальних випадків – 5517 осіб.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 15 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5992 осіб. Це на 930 випадків більше, ніж днем раніше (5062). 

    Одужали за минулу добу – 2269 людей (у попередній день 951), померли 106 осіб (у попередній день 73).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 16 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 287231 людина, одужали 121919 осіб, летальних випадків – 5408 людей.

    Як відомо, адаптивний карантин в Україні продовжено до 31 грудня. Уряд оприлюднив постанову про продовження карантину

    До відома, у світі станом на ранок 16 жовтня коронавірусом заразилися 39175466 людей. Загалом від початку пандемії одужало майже 29378743 людини, а кількість померлих зросла до 1102291 людини.

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