Супрун розповіла, як уберегти здоровою щитоподібну залозу



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Перш за все, потрібно в достатній кількості споживати йод з їжею

З нагоди Світового Дня щитоподібної залози у суботу, 25 травня, виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, чому так важливо стежити за здоров’ям цього органу та що треба робити, аби з щитоподібною залозою все було добре.

Відповідні пояснення оприлюднені на сторінці Супрун у Facebook.

«Щитоподібна залоза виробляє гормони тироксин та трийодтиронін, які беруть участь у регуляції низки біохімічних процесів, у тому числі - адаптації інтенсивності обміну речовин до потреб тіла в даний момент», - зазначила Супрун.

Гормони щитоподібної залози діють на всі клітини тіла, і впливають на такі процеси: інтенсивність обміну речовин і поглинання в кишківнику адаптація до температури довкілля поглинання ліпопротеїнів клітинами (тобто від них залежить і рівень холестерину) робота серця і периферичних судин ріст і формування скелету та м’язів (разом із соматотропіном) покращують поглинання кисню тканинами ініціюють розпад жирів та вуглеводів визначають інтелектуальний розвиток дітей та емоційну стабільність дорослих.

«Тироксин та трийодтиронін містять йод, тому ми маємо достатньо споживати його з їжею. Якщо йоду бракує, щитоподібна залоза збільшується, але не може виробити достатню кількість гормонів», - написала Супрун.

Нестача тиреоїдних гормонів (гіпотиреоз) призводить до низки симптомів:

слабкість набір ваги або проблеми із її скиданням

сухе жорстке волосся або втрата волосся

непереносимість холоду

біль у м’язах

депресивний стан та дратівливість

порушення менструального циклу чи втрата лібідо

закрепи

підвищення рівня холестерину рак щитоподібної залози

у дітей — затримка розумового розвитку (кретинізм).

«Водночас, в організмі може бути і надлишок йоду та тиреоїдних гормонів. Надлишок тироксину може виникати внаслідок запалення залози, або якщо з’являються власні антитіла до рецептору тиреотропного гормону (ТТГ). ТТГ - це гормон гіпофізу, і саме його рівень визначає, скільки тироксину слід виділити щитоподібній залозі. Антитіла імітують дію гормону, тож залоза утворює зайве», - зазначає Супрун.

За її словами, прийом йоду не може призвести до надмірного утворення гормонів. ВООЗ вважає безпечною дозу йоду в 1 000 мкг (1 мг) на добу. У щитоподібній залозі може запасатися до 16 мг йоду.

Симптоми гіпертиреозу такі:

знервованість та роздратованість

непереносимість спеки і пітливість

тремтіння, втрата ваги або нездатність її набрати

підвищена активність кишківника

набряклість щитоподібної залози

тахікардія (часте серцебиття)

тонка, тендітна і волога шкіра та нерівномірний ріст волосся

порушення сну.

В Україні брак гормонів щитоподібної залози трапляється частіше за надлишок. До прикладу, денна норма йоду становить 150-300 мкг. Водночас, більшість мешканців України споживають лише 40-80 мкг. Найбільшу нестачу відчувають у Чернігівській області та на західній Україні.

Згідно з Global Iodine Nutrition Scorecard, в Україні 382 000 дітей (80%) щороку народжуються із ризиком розладів внаслідок йододефіциту і розвиваються без споживання необхідної кількості йоду з їжею. Є аутоімунні хвороби щитоподібної залози: хвороба Грейвса, хвороба Хашимото, вузловий зоб. Їх можуть спричиняти надлишок йоду, вірусні інфекції (ВІЛ, герпес, краснуха, епідемічний паротит), радіація та куріння.

«Що робити, аби уникнути захворювань щитоподібної залози? Замініть звичайну сіль на йодовану та додавайте її у вже приготовані страви, аби йод не випаровувався через нагрівання. Адже свідомо щодня контролювати споживання денної норми йоду складно», - зазначила Супрун.

Україна є однією з небагатьох країн, які не мають закону про обов’язкове йодування солі. У понад 140 країнах світу це дієвий метод боротьби з йододефіцитом. Природні джерела йоду – морепродукти, особливо морська капуста. Жоден інший продукт не містить стільки йоду. Біла риба, овочі (картопля, редиска, часник, буряк, томати, спаржа, зелена цибуля, щавель та шпинат), фрукти (банани, апельсини, лимони, дині, ананаси та хурма), яйця, яловичина та волоські горіхи також стануть у нагоді в боротьбі з йододефіцитом.

Вагітним та молодим матерям варто приймати добавки йоду. Добову норму йоду має визначити лікар. Дітей від одного року чи тих, хто уже на прикормі, годуйте їжею, приготованою із використанням йодованої солі.

«Перевіряйте рівень тиреотропного гормону і відвідуйте ендокринолога. Це допоможе вчасно виявити брак гормонів та за потреби скорегувати раціон», - підсумувала Супрун.