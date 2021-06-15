Триденна магнітна буря накриє Землю: як захиститися від її впливу

Під час підвищеної сонячної активності особливо вразливі літні і метеозалежні люди, а також власники хронічних захворювань і вагітні жінки

Геомагнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, які викликані спалахами на сонці. Під час магнітної бурі можуть спостерігатися збої в роботі систем зв'язку, а також проблеми зі здоров'ям.

Під час підвищеної сонячної активності особливо вразливі літні і метеозалежні люди, а також власники хронічних захворювань і вагітні жінки.

Фахівці Лабораторії астрономії Сонця ФІАН визначили, коли очікується найближча магнітна буря.

У середу 16 червня очікується досить потужна магнітна буря. Сонячна активність в цей день досягне рівня G1. Також невелике збурення магнітного поля Землі станеться 17 червня.

В п'ятницю 18 червня буря піде на спад, проте сонячна активність ще буде підвищеною.

У ці дні метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, можливі скачки тиску, болі в спині і суглобах, втома, проблеми зі сном, перепади настрою, загострення хронічних захворювань.

Які симптоми викликає магнітна буря

Погіршення загального самопочуття, особливо у людей з хронічними захворюваннями, літніх людей і у тих, хто схильний до метеозалежності.

Порушення сну, сонливість, безсоння, занепад сил.

Перепади артеріального тиску, головні болі, порушення серцевого ритму.

Дратівливість, агресія, депресивний стан, погіршення настрою без видимої причини.Сильна втома, неможливість сконцентруватися, млявість.

Як допомогти організму під час магнітних бур

Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.

Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.

Пити трав’яні чаї та багато води.

Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.

Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.

Уникати конфліктів, стресових ситуацій.

Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.

Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.

Раніше повідомлялося, що хвиля сонячної плазми досягне Землі 1 червня. За даними порталу, корональний викид маси був зафіксований на Сонці 28 травня, при цьому периферія викинутої хмари долетить до Землі і може викликати незначні геомагнітні бурі найнижчого класу G1.

Читайте також: