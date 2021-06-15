Триденна магнітна буря накриє Землю: як захиститися від її впливу
Під час підвищеної сонячної активності особливо вразливі літні і метеозалежні люди, а також власники хронічних захворювань і вагітні жінки
Під час підвищеної сонячної активності особливо вразливі літні і метеозалежні люди, а також власники хронічних захворювань і вагітні жінки.
Фахівці Лабораторії астрономії Сонця ФІАН визначили, коли очікується найближча магнітна буря.
У середу 16 червня очікується досить потужна магнітна буря. Сонячна активність в цей день досягне рівня G1. Також невелике збурення магнітного поля Землі станеться 17 червня.
В п'ятницю 18 червня буря піде на спад, проте сонячна активність ще буде підвищеною.
У ці дні метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, можливі скачки тиску, болі в спині і суглобах, втома, проблеми зі сном, перепади настрою, загострення хронічних захворювань.
Які симптоми викликає магнітна буря
- Погіршення загального самопочуття, особливо у людей з хронічними захворюваннями, літніх людей і у тих, хто схильний до метеозалежності.
- Порушення сну, сонливість, безсоння, занепад сил.
- Перепади артеріального тиску, головні болі, порушення серцевого ритму.
- Дратівливість, агресія, депресивний стан, погіршення настрою без видимої причини.Сильна втома, неможливість сконцентруватися, млявість.
Як допомогти організму під час магнітних бур
- Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.
- Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.
- Пити трав’яні чаї та багато води.
- Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.
- Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.
- Уникати конфліктів, стресових ситуацій.
- Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.
- Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.
Раніше повідомлялося, що хвиля сонячної плазми досягне Землі 1 червня. За даними порталу, корональний викид маси був зафіксований на Сонці 28 травня, при цьому периферія викинутої хмари долетить до Землі і може викликати незначні геомагнітні бурі найнижчого класу G1.