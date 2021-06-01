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    У червні Землю накриють магнітні бурі: які дні найнебезпечніші

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    Фахівці&nbsp;склали попередній прогноз магнітних бур на&nbsp;червень 2021 року - У червні Землю накриють магнітні бурі: які дні найнебезпечніші
    Фахівці склали попередній прогноз магнітних бур на червень 2021 року
    Фото з відкритих джерел

    У середу 16 червня очікується досить потужна магнітна буря

    За даними вчених, магнітна обстановка в червні обіцяє бути неспокійною. Традиційно з настанням літа активність Сонця підвищується, і магнітні бурі, спричинені спалахами на Сонці, виникають частіше, ніж в холодну пору року.

    За прогнозами синоптиків, перший літній місяць буде відносно спокійним.

    За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, магнітна буря накриє Землю 1 і 2 червня. Рівень бурі – всього 4 пункти. Однак цього буде достатньо, щоб люди відчули її вплив.

    У середу 16 червня очікується досить потужна магнітна буря. Сонячна активність в цей день досягне рівня G1. Також невелике збурення магнітного поля Землі станеться 17 червня.

    Прогноз магнітних бур на червень 2021 / Фото: Лабораторія Рентгенівської астрономії Сонця
    Прогноз магнітних бур на червень 2021 / Фото: Лабораторія Рентгенівської астрономії Сонця

    У ці дні метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, можливі скачки тиску, болі в спині і суглобах, втома, проблеми зі сном, перепади настрою, загострення хронічних захворювань.

    Які симптоми викликає магнітна буря

    • Погіршення загального самопочуття, особливо у людей з хронічними захворюваннями, літніх людей і у тих, хто схильний до метеозалежності.
    • Порушення сну, сонливість, безсоння, занепад сил.
    • Перепади артеріального тиску, головні болі, порушення серцевого ритму.
    • Дратівливість, агресія, депресивний стан, погіршення настрою без видимої причини.Сильна втома, неможливість сконцентруватися, млявість.

    Як допомогти організму під час магнітних бур

    • Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.
    • Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.
    • Пити трав’яні чаї та багато води.
    • Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.
    • Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.
    • Уникати конфліктів, стресових ситуацій.
    • Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.
    • Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.
    Раніше повідомлялося, що хвиля сонячної плазми досягне Землі 1 червня. За даними порталу, корональний викид маси був зафіксований на Сонці 28 травня, при цьому периферія викинутої хмари долетить до Землі і може викликати незначні геомагнітні бурі найнижчого класу G1.
    Теги: здоров'я атмосферне явище ліки
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    У червні Землю накриють магнітні бурі: які дні найнебезпечніші