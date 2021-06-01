У червні Землю накриють магнітні бурі: які дні найнебезпечніші

У середу 16 червня очікується досить потужна магнітна буря

За даними вчених, магнітна обстановка в червні обіцяє бути неспокійною. Традиційно з настанням літа активність Сонця підвищується, і магнітні бурі, спричинені спалахами на Сонці, виникають частіше, ніж в холодну пору року.

За прогнозами синоптиків, перший літній місяць буде відносно спокійним.

За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, магнітна буря накриє Землю 1 і 2 червня. Рівень бурі – всього 4 пункти. Однак цього буде достатньо, щоб люди відчули її вплив.

У середу 16 червня очікується досить потужна магнітна буря. Сонячна активність в цей день досягне рівня G1. Також невелике збурення магнітного поля Землі станеться 17 червня.

Прогноз магнітних бур на червень 2021 / Фото: Лабораторія Рентгенівської астрономії Сонця

У ці дні метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, можливі скачки тиску, болі в спині і суглобах, втома, проблеми зі сном, перепади настрою, загострення хронічних захворювань.

Які симптоми викликає магнітна буря

Погіршення загального самопочуття, особливо у людей з хронічними захворюваннями, літніх людей і у тих, хто схильний до метеозалежності.

Порушення сну, сонливість, безсоння, занепад сил.

Перепади артеріального тиску, головні болі, порушення серцевого ритму.

Дратівливість, агресія, депресивний стан, погіршення настрою без видимої причини.Сильна втома, неможливість сконцентруватися, млявість.

Як допомогти організму під час магнітних бур

Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.

Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.

Пити трав’яні чаї та багато води.

Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.

Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.

Уникати конфліктів, стресових ситуацій.

Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.

Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.

За даними порталу, корональний викид маси був зафіксований на Сонці 28 травня, при цьому периферія викинутої хмари долетить до Землі і може викликати незначні геомагнітні бурі найнижчого класу G1.