Землю накриє хмара плазми від спалаху на Сонці: до чого це призведе

Сучасні засоби спостереження не дають можливості стежити за рухом хмар сонячної плазми на всьому їхньому шляху до Землі

Хвиля сонячної плазми досягне Землі 1 червня, повідомляє портал spaceweather.com.

За даними порталу, корональний викид маси був зафіксований на Сонці 28 травня, при цьому периферія викинутої хмари долетить до Землі і може викликати незначні геомагнітні бурі найнижчого класу G1.

Учені зазначають, що, крім негативних наслідків у вигляді різкого зростання радіаційного навантаження на космічні об'єкти, а також зростання коливань магнітного поля біля поверхні Землі, можна відзначити і позитивні наслідки для поціновувачів полярного сяйва. Область сяйв (так званий авроральний овал) може знизитися до широт 60-70 градусів, що дасть змогу спостерігати їх на більших географічних просторах.

За словами астрономів, сучасні засоби спостереження не дають можливості стежити за рухом хмар сонячної плазми на всьому їхньому шляху до Землі. Виняток становлять лише перші кілька годин, коли маси речовини ще поблизу Сонця. Решта їх шляху прихована від очей.

З цієї причини остаточну силу удару по Землі можна буде оцінити лише постфактум, коли маси газу, які ще недавно були частиною Сонця, досягнуть космічних апаратів, розташованих поблизу Землі.

Вплив геомагнітних бур на здоров'я

Під час магнітної активності можуть виникати такі неприємні симптоми: головний біль, запаморочення, біль у м'язах і суглобах, підвищений тиск, болі в серці, дратівливість, безсоння або сонливість.

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, в дні підвищеної активності варто дотримуватися кількох правил:

Відмовтеся від алкоголю і куріння в небезпечні дні.

Каву та енергетики замініть зеленим і трав'яним чаєм.

Приймайте контрастний душ.

Проводьте більше часу на свіжому повітрі.

Не нервуйте, виключіть джерела стресу.

Лягайте спати в один і той же час, спіть не менше 7 годин на добу.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої їжі.

Які симптоми викликає магнітна буря