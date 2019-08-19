У Бердянську два десятки людей отруїлися креветками



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За словами постраждалих, всі вони вживали креветку, яку придбали на рибному ринку по Східному проспекту

Після наданої медичної допомоги більшість пацієнтів покинули лікарню

У Бердянську 19 осіб потрапили до інфекційного відділення міської лікарні з 18 по 19 серпня. Люди пов'язують отруєння з вживанням креветок.

Про це повідомляє місцевий портал «Бердянськ 24».

Після наданої медичної допомоги більшість пацієнтів покинули лікарню. Продовжують лікування кілька людей.

За інформацією головного санітарного лікаря Олександри Кікарош, у неділю, 18 серпня, до інфекційного відділення було госпіталізовано 19 осіб. Говорити точно про причини отруєння рано, адже ще не надійшли результати аналізів. За словами постраждалих, всі вони вживали креветку, яку придбали на рибному ринку по Східному проспекту.

Інформацію передали в мерію і держспоживслужбу, які проводитимуть розслідування інциденту. Заступник міського голови Юлія Дойнов зазначила, що це повідомлення розглянули на засіданні профільної комісії, зараз ведеться перевірка.

Як повідомлялося раніше, в Івано-Франківській області у ніч з 15 на 16 серпня сталося масове отруєння дітей. 13 осіб були шпиталізовані.

Нагадаємо, після весілля на Закарпатті з отруєнням у лікарню потрапили 35 людей.